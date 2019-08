Le parcours européen des Eschois s'est arrêté ce jeudi soir à Guimaraes où la Jeunesse s'est inclinée 0-4 en match retour du 2e tour de l'Europa League. La bonne volonté n'a pas suffi.

La Jeunesse n'a pas pesé bien lourd face au Vitoria

Eddy RENAULD Le parcours européen des Eschois s'est arrêté ce jeudi soir à Guimaraes où la Jeunesse s'est inclinée 0-4 en match retour du 2e tour de l'Europa League. La bonne volonté n'a pas suffi.

Après leur défaite 0-1, il y a une semaine au stade Josy Barthel, les chances pour les Bianconeri d'atteindre le 3e tour étaient plus que réduites. Il n'y a pas eu de miracle sur la pelouse de l'Estadio Dom Afonso Henriques ou la formation locale a logiquement pris la mesure des joueurs de Nicolas Huysman.

Contrairement à la rencontre aller, le Vitoria n'a pas dû attendre la fin de match pour trouver la faille dans la défense eschoise. Après 14 minutes, un coup franc de Rafa était repris de la tête par Tapsoba. Le défenseur central, isolé dans le petit rectange, n'avait aucune peine à tromper Sommer. Ce but récompensait la domination des locaux en ce début de match.



Dès les premières minutes, la formation d'Ivo Vieira avait pris le match à son compte en exerçant un pressing constant sur le porteur du ballon eschois. A la demi-heure, Tapsoba affolait encore la défense luxembourgeoise et la reprise de Rochinha était déviée à même la ligne par Lapierre. On retouvait encore l'ailier du Vitoria deux minutes plus tard sur un coup franc que stoppait Sommer (33e).



Le gardien eschois était ensuite sauvé sur sa ligne par Steinbach (38e) après avoir été devancé par ce diable de Rochinha. La domination du Vitoria était totale avec 65% de possession de balle durant ce premier acte (même pourcentage en fin de match). Pourtant, ce sont les joueurs de Nicolas Huysman qui s'étaient créés la première occasion de la partie avec une belle sortie de zone de Fiorani (4e) mais sa frappe était parfaitement stoppée par Miguel Silva.



La seconde période reprenait par une accélération d'Alexandre Guedes qui servait Davidson qui ne parvenait pas à conclure. L'ambiance montait d'un cran. Comme lors des 45 premières minutes, le Vitoria avait la mainmise sur les débats et peu après l'heure de jeu, Alexandre Geudes se jouait de Todorovic pour doubler la mise (2-0, 63e) et assurer ainsi la victoire de Guimaraes.

Rafa (71e) et Amoah (78e) étaient proche du n°3 mais c'est finalement Tapsoba qui aggravait le score (3-0) sur un penalty consécutif à une faute de Todorovic sur Correia (88e). Comme au match aller, les Portugais inscrivaient un nouveau but dans les arrêts de jeu par Joao Teixeira (4-0, 90+3) mais contrairement à la semaine dernière, il ne changeait rien à l'issue des débats.



Guimaraes - Jeunesse 4-0



Estadio Dom Afonso Henriques, pelouse en bon état, arbitrage de M. Meshkov (RUS) assisté de MM. Demeshko et Bogach, 16.252 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Tapsoba (14e), 2-0 Alexandre Guedes (63e), 3-0 Tapsoba (88e sur pen.), 4-0 Joao Teixeira (90+3).



Carton jaune: Rafa (43e tacle sur Fiorani) à Guimaraes.



VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Miguel Silva; Sacko, Tapsoba, Pedrao (cap), Rafa; Rochinha (71e Correia), Al Musrati (60e Joao Teixeira), Pedro Rodrigues, Amoah; Davidson, Alexandre Guedes (83e Sousa Silva).

Joueurs non utilisés: Oliveira, Bondarenko, Victor Garcia, Touré.

Entraîneur: Ivo Vieira.

JEUNESSE (5-2-3): Sommer; Fiorani, Todorovic (cap), Meddour, Steinbach, Lapierre; Kouamé (68e Klica), Menessou; Makota, Arslan (76e Deidda), Duriatti (68e D. Soares).

Joueurs non utilisés: Fox, Mendes, Brandon Soares, Brito.

Entraîneur: Nicolas Huysman