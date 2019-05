Septième de classe en Division 2 série 1 et entraîné par Celso Tavares, le FC Jeunesse Gilsdorf a débuté son mercato estival. Le club a enregistré l'arrivée de deux joueurs et en a prolongé deux autres. Un élément a toutefois décidé de prendre l'air.

La Jeunesse Gilsdorf enregistre deux retours

(VL). Attaquant de formation, Daniel Oliveira revient au bercail après des passages à Etzella et à Bastendorf. Après un prêt d’un an à Bastendorf, Joe Do Rio portera aussi le maillot de la Jeunesse dès la saison prochaine.

Déjà au club, Joao Moreira a signé pour une saison supplémentaire et Bruno Bothelo pour trois. Le seul départ est celui du gardien Tiago Duarte en direction de Medernach.