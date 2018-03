La Jeunesse a puni Dudelange (3-1). Tenu en échec par Strassen (1-1), le Progrès n'en a pas vraiment profité. Differdange a lui bien négocié son déplacement au Cents (1-0) pour se poser en candidat numéro un à la troisième place.

Sport 3 min.

La Jeunesse gifle le F91, le Progrès cale, Differdange enchaîne

Christophe Nadin Rodange respire mieux en bas de classement.

Stupeur et tremblements! Dudelange a chuté à la Frontière! Une défaite qui ne souffre aucune contestation. Le champion en titre s'est heurté à une Jeunesse agressive et conquérante. Le duel perdu par Luisi face à Sommer (9e) fut la première et plus nette occasion du premier acte pour des Dudelangeois apathiques.



De retour dans le onze de base, Kyereh a donné le tournis à Jordanov sur le flanc gauche et l'énorme envie de bien faire de Adler face à son ancien club a aussi causé des misères aux visiteurs. Schnell, auteur de la faute sur l'anguille Kyereh, a permis à Todorovic d'inscrire le premier but sur penalty en prenant Joubert à contre-pied (1-0, 12e).



Ndiaye a lui exploité un service Lapierre peu avant la demi-heure pour assommer les Jaunes. La réaction tardive des visiteurs n'a trouvé aucune issue favorable en raison notamment d'un Sommer impérial dans les buts. C'est au contraire Stumpf qui corsait l'addition dans l'euphorie générale. La réducation du score de Turpel est anecdotique.



Joël Pedro a réussi son retour face à ses anciennes couleurs. Une belle revanche. Photo: Christian Kemp

Dudelange enregistre sa seconde défaite de la saison après la première à Hostert. A noter encore le sans faute d'Alain Durieux à l'arbitrage. Le Progrès, mis sur orbite par le but de l'ancien Strassenois Kerger peu avant la demi-heure de jeu, a été rejoint à l'heure. Edis Agovic offre un point à Strassen.



Differdange a sécurisé un peu plus sa troisième place en l'emportant un but à rien au RM Hamm Benfica. Pedro Ribeiro a inscrit le seul but de la partie. Les visiteurs signent leur quatrième succès consécutif et font le plein d'adrénaline à quelques jours du derby face au Progrès.

Le Fola est lui rentré dans le rang au Verlorenkost. Battu par le Titus Pétange dimanche dernier, le club de la capitale s'est racheté d'une bien belle manière. Osmanovic avant la pause et Da Mota à cinq minutes de la fin ont offert une victoire importante au Racing alors que Hadji manquait l'égalisant en ne transformant pas un penalty à la 77e. Le but de Laterza restera anecdotique. Le club entraîné par Patrick Grettnich prend ses distances avec la zone dangereuse.

Rodange enfonce l'US Esch

Sans faire de bruit, l'US Mondorf se glisse, elle, dans la première partie du classement à la faveur de sa victoire trois buts à un à l'US Hostert. Natami, Bekkouche et Touré ont envoyé le promu hostertois au tapis. Une équipe d'Henri Bossi qui rentre dans le rang après sa défaite contre la Jeunesse.



Rodange a mis fin à une série de onze matches sans victoire en terrassant l'US Esch un but à rien. Dog a délivré les siens à vingt bonnes minutes de la fin et donne un peu d'air au club de la Chiers dans le bas de classement. Une opération en or pour le promu puisqu'elle coïncide avec la défaite de Rosport face à l'Union Titus Pétange (0-2).







Les résultats de la quinzième journée

Hostert - Mondorf 1-3



RM Hamm Benfica - Differdange 0-1



Progrès - Strassen 1-1



Rosport - Titus Pétange 0-2



Rodange - US Esch 1-0



Racing - Fola 2-1



Jeunesse - Dudelange 3-1

Le programme de la dix-huitième journée

Dimanche à 16h

Strassen - Hostert

F91 - Rosport

Mondorf - Rodange

Titus Pétange - Fola

US Esch - Racing

Jeunesse - RM Hamm Benfica

Dimanche à 18h30

Differdange - Progrès