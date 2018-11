Si la Jeunesse a conservé la tête du classement à l'issue de la dixcième journée en BGL Ligue, Dudelange a étrillé Rumelange pour monter sur le podium. A Rosport, Hadji a encore fait des siennes et réalisé un nouveau triplé.

La Jeunesse garde la main, le F91 en démonstration, Hadji plombe Rosport

Didier HIEGEL

Le départ de la Route du Rhum a semble-t-il donné des idées au F91 qui a fait souffler un vent de folie sur Rumelange. L'USR a pourtant eu le mérite d'égaliser par Sahin (11e) après l'ouverture du score de Jordanov (4e). Un vent de force 9 avec un Perez déchainé qui a empilé quatre buts à la suite avant la pause. Gomes a trompé Esposito, qui remplaçait Frising suspendu par Dino Toppmöller, une deuxième fois avant la mi-temps, mais le festival dudelangeois a repris de plus belle (Agovic, Sinani, Bisevac) avant le dernier but signé Turpel.

L'USR a enregistré sa cinquième défaite d'affilée et cette gifle ne manquera pas de laisser des traces, sans parler du goal average désastreux (-17). Avant son déplacement en Grèce pour y défier l'Olympiakos, jeudi, le F91 a idéalement révisé ses gammes pour monter sur le podium et effacer en partie la défaite contre la Jeunesse (1-3).

Nicolas Perez a fait feu de tout bois contre Rumelange. Photo: Fernand Konnen

La Jeunesse poursuit son bonhomme de chemin en tête du classement. L'équipe de Marc Thomé a facilement disposé du RM Hamm Benfica et lui a inscrit un but de plus que la saison dernière. Kyereh, Pedro, Monteiro (csc) et Luisi ont fait bonne mesure face à des Aigles qui n'ont pris qu'un point sur douze possibles.

Le Racing a conservé sa deuxième place en dominant l'Union Titus Pétange sur le score de 4-1. Les joueurs de la capitale ont fait la différence à l'heure de jeu (2-1, Birk) et réalisé un break définitif suite au deuxième but de Shala (89e). Le duel de samedi prochain au stade Camille Polfer s'annonce prometteur.



Tenu en échec à Hostert, Differdange quitte le podium à la faveur d'un goal average moindre que celui du F91. Le grand Dango a trouvé la faille en toute fin de match pour répondre à l'ouverture du score de Muratovic (42e).

Gilles Bettmer dans la tenaille de l'USH. Les Vert et Blanc prendront un point au final. Photo: kuva

Le Fola à sa guise



Le Fola n'a jamais douté sur la pelouse du stade du Camping. Pas même lorsque Rosport a pris l'avantage sur sa première et seule occasion de la première période. Un but inscrit par l'inévitable Biedermann qui a ainsi porté son total de réalisations à huit unités. Une frappe placée qui n'a laissé aucune chance à Hym à la neuvième minute. Il faut dire que le portier du club doyen avait assisté impuissant au décalage précis de Fisch qui avait profité d'un manque d'agressivité de la défense centrale des visiteurs.



La réplique des Eschois n'a pas tardé, le temps d'une contre-attaque suivie d'un centre que Pierrard déposait sur la tête de Hadji (1-1, 12e), histoire pour le grand attaquant de revenir à la hauteur du fer de lance du Victoria au classement des buteurs avant de prendre le large. Hadji, qui avait fêté son égalisation de la même manière que l'Allemand, avec un poing rageur, ne cadrait pas sa frappe suivante. Bernard non plus, mais les deux hommes donnaient des idées à leurs partenaires. A Pierrard surtout. L'ancien Messin était dans tous les bons coups et profitait à plein du forfait de dernière minute de Laterza qui a préféré renoncer pour ne pas réveiller sa blessure musculaire.

Klein non plus n'était pas en reste. Il enfonçait la garde du Victoria plein centre suite à une série de dribbles. Le ballon revenait à Klapp qui ouvrait pour Bensi dont la tentative faisait mouche (1-2, 30e). C'était la première des trois passes décisives du numéro 26.



Au retour des vestiaires, le Victoria mettait plus d'impact dans les duels alors que le Fola plaçait son bloc-équipe plus bas pour mieux contrer son adversaire. La vitesse des éléments offensifs faisait merveille. La vista de Hym qui détournait un bel essai de Weirich (63e) aussi. Après une frappe de Koçur sur la base extérieure du poteau droit de Bürger, les visiteurs se mettaient définitivement à l'abri en quatre minutes (74e et 78e) avec Klapp à la passe et Hadji à la finition pour son deuxième triplé en deux journées de championnat. Un plat du pied croisé et un coup de tête au deuxième poteau.



Ce dimanche Rosport a clairement manqué d'arguments face à une formation qui semble bien lancée pour revenir dans la course au top 3.



Un point séparait Etzella de Mondorf avant dimanche soir. Kadrija et Holtz ont permis aux Nordistes de prendre leurs aises et de remonter à la huitième place.

Samedi, le Progrès avait mis tous les ingrédients nécessaires pour distancer Strassen en 18 minutes. Les buts niederkornois ont été inscrits par De Almeida et Françoise.



Stefano Bensi et les joueurs du Fola ont joué au mieux avec leurs arguments offensifs. Photo: Ben Majerus

Rosport - Fola 1-4



Stade du Camping, bonne pelouse, arbitrage de M. Durieux assisté de MM. Da Costa et Majstorski, 295 spectateurs. Mi-temps: 1-2.

Evolution du score: 1-0 Biedermann (9e), 1-1 Hadji (12e), 1-2 Bensi (30e), 1-3 Hadji (74e), 1-4 Hadji (78e).



Corners: Rosport 1 (1+0); Fola 9 (3+6).

Cartons jaunes: Werdel (16e, faute sur Klapp), Heinz (39e, antijeu sur Bensi) à Rosport; aucun au Fola.

ROSPORT (4-1-4-1): Bürger; Brandenburger (78e Lascak), Feltes (cap.), Heinz, Werdel; Bartsch; Fisch, Bechtold (61e Hartmann), Valente (80e Marques), Weirich; Biederman.



Joueurs non utilisés: Bouché; Kurz.

Absents: Lieser; Becker, Dücker, Martins (choix de l'entraîneur), Gaspar et Kasel (blessés).

Entraîneur: Pedro Resende.



FOLA (4-2-3-1): Hym; Pierrard, Bernard, Klein (cap.), Kirch; Dikaba, Muharemovic (81e Sinani); Klapp, Koçur (72e Corral), Bensi (82e Saïti); Hadji.

Joueurs non utilisés: Clement; Sacras.

Absents: Cabral, Chrappan, Correia, Dallevedove, Drif, Freire, Kelmendi, Mura, Raposo, Seydi (choix de l'entraîneur), Mersch, Laterza (blessés).



Joué samedi



Progrès - Strassen 2-0

Joués dimanche



Rosport - Fola 1-4



Jeunesse - RM Hamm Benfica 4-0



Hostert - Differdange 1-1



Etzella - Mondorf 2-0



Rumelange - Dudelange 2-9



Racing - Titus Pétange 4-1

La suite du programme

11e journée

Samedi à 17h:

Fola - Hostert

Samedi à 18h



Racing - Jeunesse (au stade Camille Polfer)

Differdange - RM Hamm Benfica

Strassen - Rumelange

Titus Pétange - Progrès

Dimanche à 15h:



Dudelange - Etzella

Dimanche à 15h30:

Mondorf - Rosport