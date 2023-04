Sentiments mêlés pour l’Union Titus Pétange qui prend un point dans les arrêts de jeu à la Frontière mais qui voit le Progrès prendre ses distances pour la troisième place.

24e journée de BGL Ligue

La Jeunesse frustrée, Niederkorn consolide sa place sur le podium

Christophe NADIN Sentiments mêlés pour l’Union Titus Pétange qui prend un point dans les arrêts de jeu à la Frontière mais qui voit le Progrès prendre ses distances pour la troisième place.

Le podium.

Peut-être que la boîte a pris sa forme définitive samedi soir. Il reste à déterminer l’ordre. Niederkorn a pris une sérieuse option sur la troisième place après son succès contre Strassen (2-1) grâce à des buts d’Emir Bijelic et de Mayron de Almeida alors que son poursuivant, l’Union Titus Pétange, était tenu en échec à la Jeunesse (2-2). Le point pris par le club du Bassin Minier relève presque du miracle tant le déroulement du match aurait dû permettre aux Eschois de l’emporter. Les Bianconeri ont mené à deux reprises et ont évolué en supériorité numérique pendant presque 30 minutes.



L’égalisation pétangeoise au bout du temps complémentaire sur un penalty sifflé pour une faute de main de Dylan Meireles sur une remise de la tête de Marian Sarr, va longtemps hanter le club eschois même si sa fin de saison ne comporte plus d’enjeu majeur. Cette opération rejette l’UTP à cinq longueurs du podium, ce qui fait beaucoup au regard du train d’enfer mené par le Progrès depuis plusieurs mois. Les Jaune et Noir affichent un bilan de 37 points sur 39 et viennent d’enchaîner une treizième rencontre sans défaite. Un cran plus haut, c’est le statu quo. Le leader hespérangeois s’est offert une petite frayeur en distançant difficilement Mondercange (2-1) alors que Dudelange avait passé Mondorf à la moulinette un peu plus tôt dans la journée (4-0). Le Swift accueillera son rival en position de force avec trois unités de plus et une différence de but largement favorable (+11).

La crise

Si la palme revient à Käerjéng (voir ci-dessous), le Racing n’est toujours pas sorti de sa zone de turbulence. Tenu en échec à Hostert dans les arrêts de jeu (1-1), le club de la capitale vient d’enquiller un sixième match sans victoire. Ses chances de podium sont envolées depuis longtemps. On en vient à se demander si les Ciel et Blanc sont capables de réagir en Coupe de Luxembourg pour sauver ce qui peut encore l’être. Le déplacement à Berbourg mercredi prochain ne s’annonce pas spécialement piégeux mais dans l’état de forme du tenant du trophée, on ne s’étonnera plus de rien.

Le chiffre

8. C’est la première fois de la saison que huit buts séparent deux équipes au coup de sifflet final. C’est la lourde ardoise laissée par Differdange à Bascharage ce samedi. Un triplé de Pomponi, un doublé de Naïfi, un but de Oliveira, un autre de Trani et un dernier de Simoes ont scellé le sort des promus qui tombent de Charybde en Scylla. Trois jours après encaissé pris trois pions contre la lanterne rouge ettelbruckoise, ils sombrent corps et âme et voient Hostert, auteur d’un match nul arraché dans les arrêts de jeu face au Racing, revenir à la hauteur en termes de points. Seule la différence de buts plaide actuellement en faveur de l’UNK. Manu Peixoto a connu un baptême du feu mouvementé pour ses trois premiers matchs qui se sont soldés par autant de défaites. Il semble que le plafond de verre du promu soit le barrage et rien d’autre mais il faudra pour ça sortir de cette spirale négative. Le club vient d’enchaîner un quinzième match sans victoire. Avant cet écart de huit buts, Mondorf s’était incliné 0-7 contre Dudelange et le Fola en avait pris huit à Differdange, mais avait eu le bon goût de sauver l’honneur (1-8).

Les rendez-vous

La semaine qui arrive sera l’une des plus excitantes pour les amateurs de football au pays avec des affiches à s’en pourlécher les babines. Ça commence ce mercredi avec deux huitièmes de finale de gala en Coupe de Luxembourg. L’Union Titus Pétange accueillera le F91 Dudelange et Differdange donnera l’hospitalité à Hesperange. Quatre jours plus tard, la 25e journée de championnat proposera deux affiches haut de gamme. Le Swift, leader de la compétition, défiera son dauphin dudelangeois alors que le troisième, Niederkorn se déplacera chez le quatrième, Pétange. Et si c’était le week-end décisif de la saison?

