Final à suspense pour l'épilogue en BGL Ligue. La Jeunesse s'est assurée la troisième place qualificative pour l'Europa League à la faveur de son succès au Fola (5-2). Vainqueur de Rumelange (3-0), le Progrès double Differdange tenu en échec à Mondorf (0-0).

La Jeunesse européenne, le Progrès coiffe Differdange

Une petite prime par ci, une autre par là. La rengaine est connue. Elle revient à chaque dernière journée de championnat. Comme si certains avaient besoin de doper et d'autres d'être dopés...

Le Progrès n'avait plus son sort en mains. Il devait terrasser Rumelange et espérer une contre-performance de Differdange à Mondorf. Niederkorn a accompli sa mission en enlevant le suspense dès la 3e minute par Françoise alors que Martins doublait les chiffres à la demi-heure. Etshimi s'offrait un dernier but sous les couleurs jaune et noir (3-0).

Differdange ne devait pas spéculer à Mondorf. Privés de Siebenaler, Caron, Almeida et Deruffe notamment, les visiteurs ont éprouvé les pires difficultés du monde à mettre en danger une équipe locale qui a eu le bon goût de jouer le jeu.

Differdange s'appuyait sur les phases arrêtées pour porter le danger devant la cage d'Ozcan, mais tout cela manquait de conviction malgré la présence de Vandenbroeck qui montait régulièrement en ligne.

Un tir en foulée de Halili est venu égayer une partie ennuyante à mourir à la 50e minute. La nervosité gagnait peu à peu les Differdangeois menaçants par Bettmer (74e) mais Benhemine veillait au grain. Le plat du pied de Vandenbroeck n'était pas cadré (86e), la frappe croisée de Cabral (90e) non plus. Differdange restait à quai et le Progrès espère désormais une victoire de Dudelange en finale de la Coupe de Luxembourg face à Etzella pour retrouver la scène continentale.

Hostert fait le boulot et file au barrage

Certaine de terminer dans le Top 4, la Jeunesse ne s'en est pas contentée. Avec la grinta qui les accompagne depuis quelques semaines, les Bianconeri ont botté les fesses de leur voisin du Fola avec un doublé de Soares puis un troisième but de Duriatti. Le Fola est revenu à deux reprises, mais les réalisations de Er Rafik et Ndiaye donnaient au score son ampleur (5-2).

Une victoire retentissante dans le derby qui permet à la Vieille Dame de ne pas attendre le verdict de la Coupe pour savourer sa qualification européenne. Cette ultime défaite sonne comme la fin d'une époque au Fola où les lendemains s'annoncent difficiles.

Les Bianconeri savourent leur plantureux succès au Galgenberg. Photo: Fernand Konnen

La lutte pour le maintien n'a pas donné lieu à un dernier coup de théâtre malgré les fluctuations de scores à Dudelange et à Strassen.

Le RM Hamm Benfica est passé par tous les états au stade Nosbaum en menant avant de se retrouver derrière puis encore devant à la pause. Cabral s'est notamment rappelé au bon souvenir de ses anciennes couleurs en s'offrant un doublé.

Dino Toppmöller n'avait guère pratiqué la rotation pour permettre à ses cadres de participer à la fête. Ibrahimovic et Turpel ont chacun trouvé l'ouverture à deux reprises pour donner au titre une plus belle allure (5-3).

Deux buts pour Dave Turpel, à la lutte ici avec Medhi Martin. Le F91 termine sur une bonne note. Photo: Vincent Lescaut

Hostert s'est imposé pour la forme (4-3) à Strassen avec deux nouveaux buts de Lavie. Une façon idéale de préparer le barrage qui attend les Vert et Blanc vendredi prochain face au Swift.

Le Titus Pétange a fini la saison sur une bonne note face à une formation rosportoise déjà sauvée. Le Racing, lui, avait fait tourner son groupe et Etzella en a profité pour faire le plein de confiance à une semaine de son match de l'année.

Corenthyn Lavie a soigné ses statistiques. Hostert disputera le barrage. Photo: Christian Kemp

Les verdicts

Champion et présent au premier tour de la Ligue des champions: Dudelange

Qualifiés pour l'Europa League : Fola (1er tour), Jeunesse, Progrès* (si Dudelange gagne la Coupe) ou Etzella s'il gagne la Coupe.

*Dans ce cas, le Progrès passera par le tour préliminaire et la Jeunesse ira au premier tour

**Dans ce cas, Etzella disputera le premier tour et le Progrès le tour préliminaire

Barragiste : Hostert contre le Swift ce vendredi 24 mai



Relégués : Rumelange et RM Hamm Benfica

Promus : Rodange et Muhlenbach

Les résultats de la dernière journée

Mondorf - Differdange 0-0

Fola - Jeunesse 2-5

Strassen - Hostert 3-4

Progrès- Rumelange 3-0

Dudelange - RM Hamm Benfica 5-3

Racing - Etzella 0-3

Titus Pétange - Rosport 3-0

Le classement