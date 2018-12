Les huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg ont été fatales aux formation d'Esch. Après le Fola, ce sont la Jeunesse et l'US Esch qui ont été éliminées par Etzella et Strassen. A noter aussi la belle prestation de Bertrange battu aux prolongations.

Sport 1 3 min.

La Jeunesse et Differdange au tapis, les prolongations fatales à Bertrange

Eddy RENAULD Le Progrès et Rosport n'ont pas tremblé

Les huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg ont été fatales aux formation d'Esch. Après le Fola, ce sont la Jeunesse et l'US Esch qui ont été éliminées par Etzella et Strassen. A noter aussi la belle prestation de Bertrange battu aux prolongations.

Un dimanche difficile pour les club eschois. Après la défaite du Fola sur le terrain de Dudelange en ouverture des huitièmes de finale, c'est la Jeunesse qui a pris la porte au stade des huitièmes de finale.



Décidément, le leader de la BGL Ligue tire la langue en cette fin d'année 2018. Auteurs d'un bilan de 1 sur 6 en championnat dont un 0-5 contre le Progrès, les Bianconeri ont été éliminés par Etzella 1-0 sur la pelouse du Deich.



L'unique but du match, signé Kadrija, est tombé à la 38e minute. A l'instar de la saison dernière, 1-3 contre le Racing, la Jeunesse quitte la Coupe de Luxembourg au stade des huitièmes de finale. Quant aux Nordistes, leur dernière participation aux quarts de finale remonte à la saison 2014-2015.

La troisième formation de la ville, l'US Esch, qui restait sur une excellente série en Promotion d'Honneur, a été stoppée sur son synthétique par Strassen (1-2) après les prolongations. L'UNA finit cette année 2018 en force, outre la qualification pour les quarts de finale, le club a clôturé la phase aller du championnat avec un 9 sur 9.



Demi-finaliste de l'épreuve la saison dernière, Wiltz a chuté au stade des huitièmes face à une équipe de Rosport qui a proposé un autre visage que la semaine dernière lors de la 13e journée de BGL sur le terrain de Strassen. Le Victoria a pris les commandes en première mi-temps avec un but de Heinz à la 26e minute. Les visiteurs ont assuré leur succès et leur qualification à la suite d'un nouvelle réalisation de Biedermann en fin de match (0-2, 83e).

Le résumé de Wiltz - Rosport (0-2)





Auteur d'une belle série de quatre succès de rang en championnat, le Progrès a confirmé ses dernières prestations en allant s'imposer sur la pelouse du Cents. Le club de Niederkorn a rapidement pris les devants sur un but de Karapetian après seulement 12 minutes. Les Jaune et Noir ont enfoncé le clou grâce à De Almeida avant la mi-temps. Les hommes de Cyril Serredszum ont conforté leur domination durant le second acte en ajoutant deux nouveaux buts (Karayer 73e et De Almeida 75e). Les Aigles ont tout de même eu le bon goût de réagir dans les dernières minutes en réduisant l'écart (2-4).



Dans un autre duel entre formations de BGL Ligue, Mondorf a pris sa revanche sur Differdange. Les Coalisés s'étaient pourtant imposés 2-0 lors de l'ouverture de la saison mais ce dimanche, le retour d'Arno Bonvini dans son ancien club n'a pas été couronné de succès. Menés au score sur un but de Lohei (10e), les Mondorfois ont égalisé rapidement par Bosson (12e) avant de prendre les devants dans les prolongations grâce à Yao (111e) pour valider leur qualification.



Le Sporting éliminé avec les honneurs



Petit Poucet de l'épreuve au stade des huitièmes de finale, le club de Bertrange a fait mieux que se défendre face à l'Union Mertert-Wasserbillig. Les joueurs de Promotion ont pris les devants à la 29e minute sur une réalisation de Okeke mais ce but n'a pas découragé les ardeurs du Sporting qui a égalisé avant la mi-temps grâce à Vitali (44e).



Durant la seconde période, le Sporting a fait mieux que résister mais le score de parité était toujours d'actualité. Finalement, c'est durant la seconde période des prolongations que Mertert-Wasserbillig a validé son ticket pour les quarts de finale de l'épreuve.



Enfin la rencontre Muhlenbach - Bissen a été remise, le terrain du stade Mathias Mamer était gorgé d'eau.



Les résultats

Dudelange - Fola 2-1



Wiltz (PH) - Rosport 0-2



Mondorf - Differdange 2-1 a.p.

Etzella - Jeunesse 1-0



RM Hamm Benfica - Progrès 2-4



US Esch (PH) - Strassen 1-2 a.p.



Muhlenbach (PH) - Bissen (PH) Remis



Bertrange (D1) - Mertert-Wasserbillig (PH) 1-3 a.p.