La Jeunesse n'a pas laissé longtemps la troisième place de la BGL Ligue. Les Bianconeri ont bien géré leur déplacement à Rodange alors que Differdange a dû se contenter d'un point au Verlorenkost. Mondorf a accablé Rosport, Strassen en a profité.

Sport 4 min.

La Jeunesse enchaîne, Differdange freiné, Strassen libéré

Christophe Nadin Après un sérieux coup de mou, l'US Hostert a retrouvé son secod souffle.

Dudelange a frappé un grand coup dans le choc du jour. Le champion en titre a infligé au Progrès sa troisième défaite de la saison, la seconde à domicile. Avec un Prempeh finalement apte à tenir son rang et un binôme Turpel-Sinani déchaîné, le F91 a étouffé son adversaire pour le distancer de trois points au classement général. Privé de Olivier Thill, qui souffre d'une déchirure abdominale et dont la fin de saison est compromise, Niederkorn a manqué d'agressivité et a joué trop bas. Deux buts de Turpel et un de Sinani ont propulsé les visiteurs vers la victoire alors que Karapetian avait fait naître un soupçon d'espoir en ramenant le Progrès à 2-1.



Dans l'une des rencontres attendues du jour, Differdange a dû se contenter d'un match nul face à une équipe du Racing toujours difficile à manoeuvrer. Fleurival, d'un coup tête, a répondu au but de Shala juste avant la pause. C'est le premier but du milieu défensif français cette saison pour Differdange. Le club du président Bei concède du terrain sur le Fola.



Mondorf s'est vite remis debout



Vendredi, le Fola avait lancé les hostilités de manière flamboyante en cognant son voisin de l'US Esch neuf fois. Une rencontre à sens unique qui précipite un peu plus le promu vers un retour en Promotion d'Honneur alors que le club doyen a fait le plein de confiance avant son déplacement de dimanche prochain à Differdange. Samir Hadji a profité de cette soirée portes ouvertes pour s'offrir un quadruplé et revenir dans la course au trophée de meilleur buteur.

Deux des bonnes suprises de la première partie de saison se sont retrouvées pour la deuxième fois en quelques jours. Après avoir terrassé le RM Hamm Benfica en Coupe, Hostert s'est offert un nouveau succès qui le met à l'abri d'une fin de compétition stressante. Desevic et Drif ont coupé les ailes à des Aigles en chute libre depuis plusieurs semaines. Mokrani et Peters ont chacun marqué en fin de match.

Admir Desevic et Achraf Drif, deux des buteurs hostertois. Photo: Christian Kemp

Dans le bas de tableau, Mondorf a laissé la tête de Rosport sous l'eau en s'imposant trois buts à un au camping. Hartmann avait pourtant placé le Victoria devant, mais Natami et Nabli ont assommé les locaux en quelques minutes. Soares a mis la cerise sur le gâteau en fin de match. Assuré de son maintien parmi l'élite, Mondorf peut préparer sereinement la saison prochaine sans oublier de jouer les arbitres pour la troisième place.



Pour Rosport c'est une autre histoire d'autant plus que le club de la Sûre est désormais descendant après la victoire de Strassen sur le Titus Pétange. Les Strassenois sont en regain de forme depuis quelques semaines et leur succès leur permet d'espérer s'en sortir. Runser et Schultz ont encore marqué. Il reste au club entraîné par Roland Schaack à confirmer à l'US Esch vendredi prochain.



Les résultats de la 19e journée



Vendredi

CS Fola Esch - US Esch 9-0

Ce samedi



Progrès - F91 Dudelange 1-3

Victoria Rosport - US Mondorf 1-3

Ce samedi à 18h

US Hostert - RM Hamm Benfica 3-1

UNA Strassen - Union Titus Pétange 4-2



Racing - FC Differdange 03 1-1

Ce samedi à 18h30

FC Rodange - Jeunesse Esch 1-3



20e journée

Vendredi à 20h

US Esch - Strassen

Dimanche à 15h

Differdange - Fola

Dimanche à 16h

Titus Pétange - Hostert

RM Hamm Benfica - Rodange

Mondorf - Progrès

Jeunesse - Rosport

Dudelange - Racing