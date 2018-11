Suite à son match nul contre Differdange (0-0), la Jeunesse s'est assurée le titre de championne d'automne. Dudelange a été surpris à Rosport (2-2) alors que Niederkorn, en s'imposant 2-0 contre le Racing, a bien préparé la venue du leader dimanche prochain.

La Jeunesse en échec mais championne d'automne, le F91 accroché

Au terme d'un match dont la qualité à laisser à désirer, la Jeunesse est championne d'automne après son match nul et vierge contre Differdange.



Sommer, Lapierre et Luisi incertains en fin de semaine tenaient bien leur place dans les rangs de la Jeunesse, ce dimanche, dans ce qui était considérée comme l'affiche de la 12e journée de BGL Ligue. Mais le duel entre les Bianconeri, qui alignaient pour la première fois le jeune Mendes, et Differdange n'a pas eu le relief escompté. Appuyé sur deux lignes solidaires, la formation d'Arno Bonvini ne s'est pas livrée et a contenu les offensives d'une formation eschoise qui n'est jamais aussi à l'aise que lorsqu'elle peut procéder en contres. Il a fallu un centre-tir de Natami (26e) et une frappe de Pedro, dégagée du pied gauche par Weber (42e), pour faire planer un soupçon de danger sur le but des visiteurs.



La tactique differdangeoise était claire: bloquer Pedro pour l'empêcher de distribuer le jeu. Mission accomplie, le meneur de jeu, serré de près, ne pouvant que lancer Er Rafik à une seule reprise en première période (11e). De l'autre côté, seul Oukache se montrait tranchant sur le plan offensif en signant deux essais suite à une transversale de Bettmer (21e) et à un centre de Couto Pinto (29e). Trop peu pour faire pencher la balance en faveur de l'un des deux protagonistes.

L'expulsion de Siebenaler, suite à un deuxième carton jaune (53e), et l'entrée d'un deuxième meneur de jeu dans la foulée, David Soares, ne changeaient rien à la donne. Le n°20 eschois était pourtant à deux doigts de débloquer la situation. Lancé idéalement par Steinbach, il perdait son duel avec Weber (74e).

Marc Thomé lançait alors toutes ses armes offensives: Kyereh et N'Diaye, mais Differdange faisait le dos rond et préservait le point du match nul. Un point suffisant aussi pour la Vieille Dame qui se pare du titre honorifique de championne d'automne.



Coup de tonnerre sur le Camping

Rosport s'est déjà fendu d'un match nul sur la pelouse de la Jeunesse (1-1), lors de la sixième journée. Les hommes de Pedro Resende ont refait le même coup face à un F91 Dudelange qui prépare son déplacement à Milan, le dernier de la phase de poule de la Ligue Europa. Le Victoria a d'abord mené grâce à Hartmann (27e) avant de se faire rejoindre après l'heure de jeu lors du cinquième but en championnat de Sinani (65e). On pensait les affaires entendues lorsque Turpel, entré à la pause pour Kenia, inscrivait son huitième but, mais c'était compter sans la farouche volonté des locaux qui arrachaient le match nul dans le temps additionnel grâce à Feltes.

Dudelange compte 23 points, un de moins que le Fola, désormais deuxième, qui a assuré le coup au Cents en infligeant au RM Hamm Benfica son huitième revers de la saison. Au cours d'une rencontre enlevée, Klapp (20e) et Bensi (60e) ont placé le club doyen en bonne position. Une position un peu ébranlée par la réduction du score de Bertino Cabral (76e), mais sans fâcheuses incidences pour la troupe de Jeff Strasser.

Le Progrès écarte le Racing

Avant de recevoir la Jeunesse, dimanche prochain, Niederkorn donnait la réplique au Racing. Cette rencontre aussi a eu du mal à se décanter et c'est De Almeida qui s'est chargé de placer le Progrès sur la voie du succès. Une victoire confortée par une réalisation de Sébastien Thill avant le dernier quart d'heure qui permet aux Jaune et Noir de dépasser leur rival de la capitale au classement.

Incapable de venir à bout de Rumelange, l'Union Titus Pétange, qui restait sur un sévère 1-5 contre Niederkorn, doit se contenter d'un point (0-0). Hostert est parvenu à un prendre le point du match nul face à Mondorf (1-1). Hurth (64e) a répondu à l'ouverture du score de Benamra (18e).



Strassen a poursuivi son redressement. Après le succès acquis face à Rumelange (4-1) avant la trêve internationale, l'équipe de Manu Correia s'est imposée sur la pelouse d'Etzella suite à des réalisations de Payal (40e) et de Lafon (77e).

Jeunesse - Differdange 0-0

Stade de la Frontière, bonne pelouse, arbitrage de M. Durieux assisté par MM. Mateus Santos et Kricen, 1271 spectateurs.

Corners: Jeunesse 5 (3+2); Differdange 4 (2+2).

Cartons jaunes: Menessou (17e antijeu sur Oukache) et Natami (79e faute sur Garros) pour la Jeunesse; Deruffe (8e faute sur Mendes), Sibenealer (15e antijeu sur Todorovic) et Bettmer (54e, contestation) pour le FCD03.

Carton jaune-rouge: Siebenlaer (53e, faute sur Natami).

JEUNESSE (4-3-3): Sommer; Mendes, Delgado, Steinbach, Lapierre; Todorovic (cap.), Pedro (77e N'Diaye), Menessou (56e D. Soares); Natami, Luisi; Er Rafik (71e Kyereh).

Joueurs non utilisés: Ivesic, Deidda.

Absents: Fox, Klica, Martins, Rosas, B. Soares (choix de l'entraîneur); Menaï (suspendu), Duriatti et Fiorani, (blessés).

Entraîneur: Marc Thomé.

DIFFERDANGE (4-1-4-1): Weber; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap.); Garos; Caron, Oukache (72e Lohei), Bettmer, Couto Pinto (60e Swistek); Deruffe (67e Muratovic).

Joueurs non utilisés: Worré; Rodrigues.

Absents: Ribeiro et Skenderovic (choix de l'entraîneur); Almeida (phase de reprise).

Entraîneur: Arno Bonvini.

Les résultats de la 12e journée de BGL Ligue

RM Hamm Benfica - Fola 1-2



Rosport - Dudelange 2-2



Jeunesse - Differdange 0-0



Hostert - Mondorf 1-1



Etzella - Strassen 0-2



Progrès - Racing 2-0

Le programme de la 13e journée

Dimanche 2 décembre



15h: Fola - Differdange

15h30: Strassen - Rosport

16h: Dudelange - Hostert

16h: Progrès - Jeunesse

16h: Union Titus Pétange - Etzella

16h: Mondorf - RM Hamm Benfica

16h: Racing - Rumelange (au stade Camille Polfer)