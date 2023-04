Sans autre dessein que de soigner sa sortie en championnat, la Jeunesse se verrait bien jouer les poils à gratter face à des équipes en lice pour un billet européen ou carrément pour le titre en fin de compétition.

24e journée en BGL Ligue

La Jeunesse en arbitre, l’UN Käerjéng en danger

Christophe NADIN Sans autre dessein que de soigner sa sortie en championnat, la Jeunesse se verrait bien jouer les poils à gratter face à des équipes en lice pour un billet européen ou carrément pour le titre en fin de compétition.

L’arbitre

La Jeunesse n'a plus la Coupe de Luxembourg à son programme et n'a d'autre ambition que de soigner sa sortie en championnat. Huitième lors des trois derniers exercices, elle peut faire mieux dans quelques semaines alors qu'on se demandait si sa survie ne serait pas en danger lorsque les investisseurs grecs ont déguerpi. Son plafond de verre semble être la cinquième place.

Il y a aussi un rôle d'arbitre à ne pas négliger. Hesperange et Dudelange seront ses deux derniers adversaires de la saison à la Frontière. En attendant, c'est l'Union Titus Pétange qui se présentera ce samedi. «Je ne suis pas nostalgique. Il ne reste plus grand-chose du club que j'ai connu», confesse l'Eschois Aldin Dervisevic qui a connu le club du Bassin Minier sous la dénomination CS Pétange. «De belles années avec une montée en Division Nationale avec Carlo Weis comme entraîneur. Puis une belle saison comme promu. Nous étions troisième à la trêve.»

Depuis, le temps a fait son œuvre et une blessure aux ligaments croisés a éloigné le trentenaire des terrains pendant 9 à 10 mois. «Je suis content d'être revenu dans le parcours», admet le défenseur central. Pedro Resende lui maintiendra-t-il sa confiance ce samedi? La question mérite réflexion tant les Bianconeri ont paru poussifs dimanche dernier à Strassen. «On est passé à côté du sujet. On a manqué d'agressivité et de volonté mais avec un peu de chance on repartait avec le point du nul. On hérite de deux penalties mais on n'en convertit qu'un», relate l'expérimenté droitier qui ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.



Le dilemme

Que vaut une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Luxembourg par rapport à une année de plus en BGL Ligue? Rosport et le Fola n'auront pas beaucoup de temps pour se pencher sur ce sujet de thèse. Les deux clubs vont en effet se rencontrer deux fois en l'espace de cinq jours le long de la Sûre. Une première fois en championnat. Une compétition dans laquelle les deux équipes se tiennent en trois points juste au-dessus de la ligne de flottaison.

Rien n'est encore acquis mais une victoire ce samedi ouvrirait un horizon plus dégagé au vainqueur. Rosport se souviendra qu'il avait été humilié au match aller (4-1), livrant à cette occasion l'un des plus mauvais matchs de la saison. L'heure de la revanche a sonné pour une équipe qui a retrouvé du mordant ces dernières semaines et qui est toujours difficile à manipuler sur son terrain. Les retrouvailles en Coupe de Luxembourg auront une tout autre saveur. Le club doyen est toujours en froid avec une compétition qu'il n'a plus remportée depuis 1955 alors que Rosport se rappelle encore de son accession à la finale en 2008.

Le chiffre

14. La mise à jour du calendrier n'a pas permis à l'UN Käerjéng de retrouver la marche avant. Le club de Bascharage s'est incliné (0-3) contre la lanterne rouge ettelbruckoise mercredi. C'est le 14e match d'affilée sans victoire pour le promu qui semble condamné, au mieux, à jouer le barrage pour sa survie parmi l'élite s'il ne bascule pas directement en Promotion d'Honneur.

Hostert talonne Käerjéng d'un point et Etzella est revenu à deux unités grâce à cette victoire. Cette série d'insuccès est la pire en BGL Ligue cette saison. Elle est toutefois loin de concurrencer celle du RM Hamm Benfica la saison dernière. Le club du Cents avait enquillé 22 matchs sans victoire, ne prenant au passage qu'un point. L'UNK n'en a que faire de ces statistiques mais constate que le twist espéré avec le changement d'entraîneur à la veille de deux de ses matchs les plus importants de la saison n'a pas fonctionné.

Manu Peixoto est reparti bredouille du Fola et le cuisant échec de ce milieu de semaine est interpellant pour un club qui doit encore se déplacer à Mondorf avant de jouer les deux ténors du championnat. En attendant, c'est Differdange et sa trajectoire cyclothymique qui se présentent «Um Dribbel» ce samedi.

Le programme

Le classement





