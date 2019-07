Les Eschois ont signé un petit exploit en décrochant ce jeudi après-midi le match nul 1-1 face aux Kazahks du Tobol Kostanay. Un résultat qui qualifie les Bianconeri pour le deuxième tour de l'Europa League.

La Jeunesse élimine le Tobol et défiera Guimaraes

Les Eschois ont signé un petit exploit en décrochant ce jeudi après-midi le match nul 1-1 face aux Kazahks du Tobol Kostanay. Un résultat qui qualifie les Bianconeri pour le deuxième tour de l'Europa League.

(ER) - En attendant l'issue de la rencontre de ce jeudi soir entre le Progrès et les Irlandais de Cork, la Jeunesse est devenue le premier club luxembourgeois à se qualifier pour le deuxième tour de l'Europa League après son match nul accroché sur le synthétique de l'Astana Arena-Nur-Sultan.



Volontaires, solidaires et réalistes, les Bianconeri ont tenu le choc face au pressing désordonné des joueurs du Tobol durant la dernière demi-heure. Ils ont aussi pu compter sur un Sommer des grands jours. Le dernier rempart eschois a été autoritaire dans les airs et intransigeant sur sa ligne.



Le Tobol a pourtant trouvé la faille après 23 minutes sur une phase arrêtée, un coup franc de Dmitrenko était dévié malencontreusement dans ses propres buts par Meddour (1-0). Forts de leur avantage, les joueurs de Vladimir Gazzaev ont encore été dangereux à quelques reprises mais Sommer se montrait intransigeant (24e et 28e).



Les Eschois ont bien tenté d'équilibrer les échanges mais cela restait relativement timide pour inquiéter la défense kazakhe. Le sort du match s'est joué durant les 45 dernières minutes et plus précisément avant l'heure de jeu. Kankava accrochait Arslan dans la surface de réparation et M. Skoulas indiquait le point de penalty. Arslan prenait Balayev à contre-pied (59e).

Grâce à ce but inscrit à l'extérieur après le 0-0 du match aller, la Jeunesse faisait le gros dos. Le Tobol jetait toutes ses forces dans la bataille mais manquait de réalisme en zone de conclusion. A l'exception d'un retourné de Klica (82e), les joueurs de Nicolas Huysman ne parvenaient pas à mettre à profit les espaces concédés par leurs hôtes mais tenaient bon jusqu'au bout.



La Jeunesse aura l'honneur de croiser le fer avec les Portugais du Vitoria Guimaraes au 2e tour de l'Europa League la semaine prochaine. Le match aller aura lieu jeudi prochain à 20h au stade Josy Barthel.



Halim Meddour a été à la base du but du Tobol en déviant involontairement un coup franc dans son propre but.





Tobol - Jeunesse 1-1



Astana Arena-Nur-Sultan, pelouse synthétique, arbitrage de M. Skoulas assisté par MM. Nikolakakis et Papadakis (GRE). Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Meddour (22e c.s.c.), 1-1 Arslan (59e sur pen.).

Cartons jaunes: Nurgaliyev (29e) et Turysbek (66e) au Tobol; Arslan (71e), C. de Sousa (85e) et Fiorani (90e) à la Jeunesse.

TOBOL KOSTANAY (5-4-1): Balayev; Miroshnichenko (62e Valiullin), Kassai, Kankava, Dmitrenko, Bocharov; Turysbek (67e Fedin), Kvekveskiri, Zulpa, Nurgaliyev (cap) (81e Gordeichuk); Sebai.

Joueurs non utilisés: Narzikulov, Zharinbetov, Semchenkov et Abilgazy.

Entraîneur: Vladimir Gazzaev

JEUNESSE (4-3-3): Sommer; Fiorani, Meddour, Steinbach, Lapierre; Todorovic (cap), Menessou, Duriatti; Arslan (71e Makota), Klica, De Sousa (79e C. de Sousa).



Joueurs non utilisés: Fox, Deidda, Makota, De Sousa, Brandon Soares et Brito.

Entraîneur: Nicolas Huysman