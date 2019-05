Il reste encore du suspense à tous les étages à l'issue de la 23e journée disputée ce mercredi soir. Le trio de tête est inchangé même si le Fola et la Jeunesse ont peiné à écarter Hostert et le Racing. Differdange n'a pu se défaire du RMHB et le Progrès en a profité.

Sport 7 min.

La Jeunesse écarte le Racing de la course à l'Europe

Didier HIEGEL Il reste encore du suspense à tous les étages à l'issue de la 23e journée disputée ce mercredi soir. Le trio de tête est inchangé même si le Fola et la Jeunesse ont peiné à écarter Hostert et le Racing. Differdange n'a pu se défaire du RMHB et le Progrès en a profité.

C'est un homme de l'ombre qui a donné l'avantage aux Bianconeri face au Racing, sur la pelouse de la Frontière. Un peu contre le cours du jeu. Le club de la capitale a fait preuve de plus de maturité... mais aussi de maladresse.

Positionnée en 3-4-3, l'équipe de Frank Defays était venue chercher un succès pour conserver toutes ses chances. «Le sprint est lancé», avait indiqué Ruffier avant le coup d'envoi avant d'ajouter si nous gagnons tous nos matches, nous serons européens.»

«Nous aussi», avait assuré Portier, dans son dos, juste après. Ce même Portier qui devait quitter ses partenaires à la 40e minute à la suite d'un coup au mollet droit conséquence d'un choc avec Da Silva sur un corner. Mais le capitaine pouvait savourer du banc de touche l'ouverture du score signée Menessou juste avant la pause. Le demi défensif s'était retrouvé à point nommé pour croiser un coup de tête suite à un centre de Pedro, côté gauche, qui s'était joué de Pit Simon.

La défense du Racing avait tenu bon jusqu'alors même si le pied de Hennetier, qui avait traîné dans les jambes de Klica, avait paru suspect (32e). Dans cette rencontre animée, l'entrejeu de la capitale s'était aussi montré plus inspiré. Et si Jérôme Simon avait été à son avantage, Da Mota avait manqué de justesse, notamment sur sa reprise de la 41e minute.

A la reprise, Shala avait payé son manque d'implication et Szimayer prenait le relais même si on ne peut pas dire que l'attaquant allemand a fait ses preuves depuis son arrivée.

Le Racing maintenait la pression sur le but de Sommer. Dangereux sur les coups de pied arrêtés de Birk, Jérôme Simon (54e) et Da Silva (59e) manquaient le cadre. Les Bleus réclamaient même un penalty lorsque Da Mota s'écroulait aux côtés de Todorovic et de Delgado (61e).

La Jeunesse s'accrochait à son mince avantage. Tout le monde participait aux tâches défensives à l'exemple de Klica qui reprenait Da Mota à la course!

Au niveau offensif, les supporters de la Jeunesse s'en remettaient à Menessou. Des 20 mètres, le n°14 expédiait une frappe à ras de terre qui obligeait Ruffier à sortir une belle parade (70e).

Ces même supporters retenaient leur souffle lorsque sur un nouveau centre de Birk, Nakache, plaçait sa reprise de la tête sur le poteau gauche de Sommer (86e). La chance avait choisi son camp, la Jeunesse s'imposait 1-0 avant un délicat triptyque à négocier: Differdange et le Fola à l'extérieur, et, entre-temps, la réception de Niederkorn.

Omar Natami et Florik Shala. Le premier nommé a été plus en vue. Photo: Michel Dell'Aiera

Jeunesse - Racing 1-0

Stade de la Frontière, bonne pelouse, arbitrage de M. Kopriwa assisté de MM. Majstorski et Muminovi, 791 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: Menessou (44e)

Corners: Jeunesse 5 (2+3); Racing 2 (1+1).

Cartons jaunes: Lapierre (34e, faute sur Hennetier) et Klica (62e, antijeu sur Da Mota) à la Jeunesse; Humbert (90+2 faute sur Menessou) au Racing.

JEUNESSE (3-5-2): Sommer; Delgado, Portier (cap.) (40e, Todorovic), Steinbach; Fiorani, Menessou, Pedro, Natami (66e Duriatti), Lapierre; Klica, Er Rafik (82e Deidda).

Joueurs non utilisés: Fox; D. Soares.

Absents: Ivesic, Kyereh, Luisi, N'Diaye (blessés), Kupatadze, Martins, Menaï, Mendes, Rosas, B. Soares (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Sébastien Grandjean.

RACING (3-4-3): Ruffier (cap); P. Simon, Mboup, Da Silva (79e Catic); Hennetier, Nakache, Humbert, Birk; J. Simon, Shala (46e Szimayer), Da Mota.

Joueurs non utilisés: Noël; Gonzalez, Dos Santos.

Absents: Ataide, Da Graça, Jacinto (blessés), Nouidra (suspendu), Meireles, Nyssen (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Frank Defays

Le Fola sur le fil du rasoir

Tenu en échec par Rosport sur sa pelouse, le Fola ne devait pas laisser passer l'occasion de prendre les trois points sur la pelouse de l'US Hostert, avant de recevoir un autre mal classé, le RM Hamm Benfica dimanche. Les hommes de Jeff Strasser ont logiquement dominé une formation du Grégenwald qui s'était privée de Peters, l'ex-international prenant place sur le banc.

Tour à tour Klapp, Hadji et Sinani ont échoué devant le but défendu par Roulez. Le Fola a trouvé l'ouverture après l'entrée en jeu de Bensi pour Muharemovic (57e) par l'intermédiaire de Kirch (0-1, 61e).

La réplique ne s'est pas fait attendre puisque, deux minutes plus tard, Mura accrochait Decevic dans la surface de réparation. Lavie transformait le penalty (1-1, 63e). La recrue hivernale s'offrait même un doublé (son 6e but depuis son arrivée) à la 79e minute pour donner un avantage surprenant à sa formation.

Obligé de s'imposer, le club doyen parvenait à ses fins en toute fin de match. C'est d'abord son homme en forme, Seydi, qui égalisait (2-2, 86e) avant que Hadji n'inscrive son 20e but en championnat suite à un corner (2-3, 90+1).

Le Fola remporte ainsi, à l'arraché, son treizième succès en championnat, qui lui permet de conserver sa deuxième place au classement. Le RM Hamm Benfica, Differdange et la Jeunesse seront ses derniers adversaires.

Valentin Roulez ne peut plus intervenir Samir Hadji offre la victoire au Fola. Photo: Christian Kemp

Hostert, qui a manqué l'occasion de revenir sur Etzella pour une poignée de secondes, jouera deux fois à l'extérieur: à Mondorf et à Strassen et recevra Dudelange.

Corenthyn Lavie va se jeter dans les bras de Henri Bossi. Hostert pensait bien tenir le point du match nul. Photo: Christian Kemp

Rumelange - Strassen 0-2: après le point pris dans l'antre du leader dudelangeois (2-2), dimanche dernier, la formation désormais entraînée par le président Gérard Jeitz a fort bien débuté la rencontre, mais Diallo n'est pas parvenu à placer son équipe aux commandes malgré une belle opportunité dès la 4e minute. Lusamba et Dragovic ont aussi échoué, tout comme Tsuchihashi alors que l'UNA avait équilibré les débats (27e).

Strassen restait sur deux revers (contre le Racing 1-4 et face au Progrès 2-4), après sa série de dix matches sans défaite, et se devait de redresser la barre. C'est chose faite grâce à Lourenco qui s'est offert un doublé (65e et 89e).

L'UNA est assuré de conserver sa septième place au classement.

Differdange bute sur les Aigles



Etzella - Dudelange 0-2: l'avant-goût de la finale de la Coupe de Luxembourg, le 26 mai (17h) au stade Josy Barthel, est logiquement revenu au leader qui ne pouvait s'offrir le luxe d'un nouveau faux pas après celui enregistré contre Rumelange. Le F91 a plié l'affaire en 35 minutes, le temps pour Jordanov (13e) et Ibrahimovic (35e) de tromper Grub.

Ettelbruck peut se réjouir du revers de l'USH mais a du souci à se faire pour éviter la place de barragiste puisque la formation de Claude Ottelé devra se rendre à Strassen et au Racing et recevra Pétange pour boucler l'exercice.

Dave Turpel, entre les Ettelbruckois Losseni Keita et Lex Nicolay. Le F91 n'a pas manqué de s'imposer dans le Nord. Photo: Ben Majerus

RM Hamm Benfica - Differdange 1-1: le FCD03 surfait sur la vague depuis le retour victorieux de Paolo Amodio, le 30 mars et un succès dans le derby (2-0). Cinq victoires qui n'ont pas eu de prolongement au Cents. Le RM Hamm Benfica a donc fait mieux que Rumelange, Etzella, Rosport et Hostert en faisant match nul avec les Differdangeois. Mokrani a ouvert le score (16e) et c'est un penalty transformé par Muratovic (66e) qui a permis au club de la Cité du Fer d'égaliser. Les Aigles ont ensuite tenu bon et c'est le FCD03 qui perd des plumes dans l'affaire.

Progrès - Union Titus Pétange 1-0: en s'imposant 2-4 à Strassen, Niederkorn avait mis fin à une passe difficile (1 point sur 12). Face à une formation pétangeoise désormais écartée de la course à l'Europe, les Jaune et Noir ont confirmé gagnant sur le score de 1-0, un but inscrit par Ferino (42e). Niederkorn en profite pour revenir à la hauteur de Differdange et même devancer le FCD03 au goal average.

Et de quatre à la suite pour Mondorf



Rosport - Mondorf 0-4: le Victoria (10e, 25 points avant cette journée) comptait sur la venue de Mondorf pour se rapprocher encore un peu plus du maintien. C'est raté!

La formation de René Roller s'est lourdement inclinée 0-4 sur sa pelouse face à une équipe de Mondorf, reprise par Arno Bonvini, qui aligne un quatrième succès consécutif après avoir fait chuter Niederkorn, Dudelange et Etzella.



Timo Heinz, Fabian Fisch et les Rosportois n'arrêtront pas Marwane Benamra. Photo: Vincent Lescaut

Benamra s'est lui aussi offert un doublé (13e et 58e) pour porter son total personnel à douze unités. Scanzano a retrouvé le chemin des filets à la demi-heure et Martins a fixé les chiffres à 0-4 (83e).

La 24e journée

Dimanche à 16h

Fola - RM Hamm Benfica

Racing - Progrès

Strassen - Etzella

Union Titus Pétange - Rumelange

Mondorf - Hostert

Dimanche à 18h30

Differdange - Jeunesse

Dudelange - Rosport