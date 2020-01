Déjà évoqué le printemps dernier pour succéder à Marc Thomé, le Français Noël Tosi (60 ans) reprend cette fois les rênes de la Jeunesse jusqu'à la fin de la saison.

La Jeunesse choisit Noël Tosi

(JFC) -La saison 2019-2020 de la Jeunesse Esch n'est pas un long fleuve tranquille. Largués en championnat, éliminés en Coupe, les Bianconeri accueillent leur... troisième coach de la saison, après Nicolas Huysman, limogé suite à la défaite (1-2) contre Hostert le 30 novembre, et Sébastien Grandjean, intérimaire lors du seul match de Coupe de Luxembourg contre Wiltz (0-3) le 7 décembre. Le Français Noël Tosi (60 ans) entraînera le club eschois jusqu'en fin de saison.

Son nom avait déjà circulé dans les couloirs de la Frontière au printemps lorsque le club devait pourvoir au remplacement de Marc Thomé, licencié. Les négociations avaient échoué à l'époque. Aujourd'hui, alors que le club est dans la panade avec une pauvre huitième place au classement de BGL Ligue, à... 17 points du leader pétangeois et à huit longueurs de la quatrième place, qualificative pour l'Europe, le natif de Philippeville (Belgique) débarque dans la Métropole du Fer.

Hostert enfonce la Jeunesse, Huysman prend la porte L'US Hostert s'est imposée deux buts à un à la Frontière ce samedi soir dans le premier match de la dernière journée de l'année. Les visiteurs ont montré plus d'envie que des Eschois décevants et incapables de refaire leur retard. Nicolas Huysman est dehors.

A 60 ans, le Français possède une expérience de 35 ans comme entraîneur, mais aussi en tant que manager et directeur sportif, et un CV long comme un jour sans pain. Après avoir été, notamment, sélectionneur de la Mauritanie (2003-2004) et du Congo (2006-2007), il était lors de la première partie de cette saison le coach de l'AS Cherbourg, classé troisième dans son district de National 3 (5e division).

A la Jeunesse, les entraînements reprendront le mercredi 15 janvier, tandis que la reprise en BGL Ligue est fixée au 23 février avec un déplacement au Racing.