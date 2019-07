Pour son entrée en Ligue Europa, mercredi soir à la Frontière, la Jeunesse Esch a tenu la dragée haute aux Kazakhs de Tobol Kostanay (0-0). Ce match nul lui permet tous les espoirs.

La Jeunesse avait presque tout bon face à Tobol

On redoutait le pire pour une formation eschoise recomposée dans ses grandes lignes à l'intersaison. La Jeunesse a fait mieux que résister aux Kazakhs de Tobol. Elle s'est offert le droit d'espérer à une qualification, la semaine prochaine, à 4 000 kilomètres du Luxembourg.



Le match. - La Vieille Dame a retrouvé la piste aux étoiles avec un bel entrain ce mercredi soir. On l'avait quittée, il y a trois ans, face à des Irlandais de St Patrick plus volontaires qu'inspirés. On l'a retrouvée face à des Kazakhs davantage tripoteurs de ballon, mais pas plus inspirés.



Pour les retrouvailles avec l'Europe, Nicolas Huysman, le successeur de Sébastien Grandjean, avait opté pour une stratégie prudente avec une ligne de cinq positionnée basse, derrière un milieu de terrain à trois. Les Eschois avaient délibérément choisi de laisser la possession de balle à leurs adversaires pour lancer des contres et profiter de la vitesse de Makota et de Klica.

A ce jeu d'échec, aucune des deux équipes n'a véritablement avancé ses pions. La mi-temps était atteinte sur un score nul et vierge. Elle aurait pu être de un partout, les deux formations ayant chacune une opportunité d'ouvrir le score.



Après deux essais, signés Makota (16e) et Menessou (36e), sans danger, c'est Klica qui faisait la différence côté droit pour centrer au cordeau pour l'ancien attaquant de Podeba. Le joueur formé à Nancy était contré par Balayev, le portier de Tobol, devant la ligne de but (36e).

Pourtant mieux en jambes après 17 journées de championnat, les Kazakhs ne parvenaient pas à prendre la défense bianconeri à revers. Ils s'énervaient, écopaient de deux cartons jaunes, et répliquaient enfin à une poignée de minutes de la pause. Sur coup de pied arrêté, le maître à jouer Kvekveskiri, adressait un coup franc dans la surface de réparation. Complètement esseulé, le défenseur Kassaï, ne cadrait pas son coup de tête.

Kastanay fait le siège du but de Sommer



Un coup de semonce qui allait en annoncer d'autres. A commencer par un coup de tête de Sebaï qui ne trouvait toujours pas le cadre (51e). Sommer était ensuite sauvé par son poteau droit sur le coup franc en force de Turysbek (69e) et devait s'employer pour écarter en corner le tir de Kvekveskiri (71e).

Le danger planait sur le but eschois à l'image de ce coup franc contré, toujours signé Kvekveskiri (85e). Les Kazakhs se ruaient sur le but des locaux en fin de match, mais ne parvenaient pas à leur fin.

Pour son retour dans une campagne européenne, la Jeunesse conserve toutes ses chances pour le match retour, le jeudi 18 juillet (à 14h, à Luxembourg). La Vieille Dame a démontré qu'elle avait des jambes et pouvait faire mal en contre à l'image du déboulé de Klica qui, en bout de course, manquait d'un rien d'accrocher le cadre pour donner la victoire aux siens.

Menessou en patron



Les joueurs et leur note. - Cette rencontre sans occasion véritable pour Tobol, jusqu'à l'heure de jeu, avait tout d'un piège pour Sommer (6/10) qui a géré les ballons aériens dans sa surface avant de voir son poteau droit repousser le coup franc de Turysbek (69e) et de s'étendre sur la frappe dangereuse de Kvekveskiri (71e).



En charnière centrale, Todorovic (6) a joué sur son placement, alors que Steinbach (5) a été attentif et que Meddour (6) s'est montré précieux et très tranchant en toute fin de match.

Sur le côté droit de la défense, on a retrouvé un Fiorani (6) fidèle à sa réputation. Jamais avare de ses efforts, l'ancien du Progrès s'est engouffré à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Lapierre (5), lui, a été plus prudent.

Poutre maîtresse de l'édifice eschois, Menessou (7) a ratissé un maximum de ballons dans le cœur du jeu et s'est comporté en patron aux côté d'un Duriatti (5) habile pour manier le ballon et d'un David Soares (5) actif en première période mais qui s'est éteint au fil des minutes.



En attaque, Makota (6) a fait apprécier sa pointe de vitesse, mais aussi son jeu en relais. Une bonne sortie pour son premier match officiel. Il a passé le relais à Kyereh, après l'heure de jeu, qui n'a pas eu le loisir de se mettre en évidence au contraire de Klica (6).



L'ancien de l'académie dudelangeoise a mis 20 minutes pour se mettre dans le sens de la marche. Il a ensuite réalisé une suite de bonnes: un bon centre au cordeau pour Makota (36e) et une belle course pour prendre Kankava de vitesse, mais il n'a pas cadré l'occasion du match pour les Eschois (62e).

Clayton De Sousa et Brandon Soares sont venus apporter du sang neuf à une formation qui s'est dépensée sans compter.



Jeunesse Esch - Tobol Kostanay 0-0



Stade de la Frontière, bonne pelouse, arbitrage de M. Hamiti assisté de MM. Myftari et Burgu (ALB), 1 383 spectateurs.



Corners: (0) pour la Jeunesse; 7 (1+6) pour Tobol Kostanay.

Cartons jaunes: aucun pour la Jeunesse; Valiullin (30e, simulation), Nurgaliyev (41e, contestation), Sebaï (53e, contestation), Zulpa (64e, faute sur Kyereh) pour Tobol.



JEUNESSE ESCH (5-3-2): Sommer; Fiorani, Todorovic (cap.), Steinbach, Meddour, Lapierre (78e C. De Sousa); D. Soares (72e B. Soares), Menessou, Duriatti; Klica, Makota (61e Kyereh).

Joueurs non utilisés: Fox, Arslan, Brito, Ivesic; Deidda, Mendes, D. De Sousa, C. Soares.

Entraîneur: Nicolas Huysman.

TOBOL KOSTANAY (3-4-3): Balayev; Kassai, Kankava, Dmitrenko; Bocharov, Zulpa, Kvekveskiri, Valiullin; Gordeichuk (59e Turysbek), Sebaï (60e Fedin), Nurgaliyev (cap.).

Joueurs non utilisés: Narzikulov; Miroshnichenko, Zharinbetov, Semchenkov, Abilgazy.

Entraîneur: Vladimir Gazzaev.



