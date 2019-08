Battus sur le fil lors de la manche aller (0-1), les Bianconeri sont bien décidés à tout donner ce jeudi soir (21h) à Guimarães pour inverser la tendance lors de ce match retour du 2e tour de l'Europa League. Un sacré défi car le Vitoria reste redoutable devant ses supporters.

Sport 2 min.

La Jeunesse à l'assaut de «Fortaleza»

Eddy RENAULD Battus sur le fil lors de la manche aller (0-1), les Bianconeri sont bien décidés à tout donner ce jeudi soir (21h) à Guimarães pour inverser la tendance lors de ce match retour du 2e tour de l'Europa League. Un sacré défi car le Vitoria reste redoutable devant ses supporters.

La frustration de la semaine dernière a été difficilement évacuée par le groupe eschois. Alors qu'il restait une poignée de secondes à disputer, les joueurs du Vitoria ont profité d'une erreur d'arbitrage pour remporter la manche aller 1-0.



«Vu le scénario et les circonstances, la déception est grande d'autant que nous avons encaissé ce but à la dernière seconde et qu'il y avait clairement hors-jeu. Nous aurions mérité le match nul après tous les efforts que nous avons faits. Cela aurait été différent si nous avions encaissé ce but en première mi-temps mais on n'a pas le choix, on doit tourner la page. Finalement, cela s'est joué sur un petit détail», regrette Alessandro Fiorani.

Un détail qui a son importance. Si la Jeunesse veut espérer poursuivre l'aventure européenne, elle devra inscrire au minimum deux buts (ou s'imposer 0-1 et se qualifier aux tirs au but). «Sur le plan comptable, rien n'est perdu. Avec le Progrès, il y a deux ans, nous avions bien éliminé les Rangers après avoir été battus 0-1 à Glasgow.» Mais contrairement à 2017, les Eschois vont devoir se produire à l'extérieur et défier le Vitoria dans son antre est tout sauf une promenade de santé.

L'Estadio Dom Afonso Henriques, du nom du premier roi du Portugal et qui est situé à quelques encablures du château de Guimarães, dégage une des ambiances les plus chaudes du pays. Ce n'est pas pour rien que ce stade est aussi appelé la «Fortaleza». Durant la saison, il affiche souvent complet et les Conquistadores peuvent compter sur le soutien de 30.000 fans. On ne jouera pas à guichet fermé ce jeudi soir mais l'environnement s'annonce hostile.

«Nous avons envie de revanche. Tout le groupe veut démontrer que nous méritions le match nul lors du match aller. La motivation est présente, nous sommes capables de le faire», commente le latéral droit. Ce match s'annonce toutefois compliqué et au jeu des pronostics, la tendance est clairement en faveur du club de Guimarães mais la qualification, que les Bianconeri sont allés chercher au Kazakhstan face au Tobol Kostanay, a renforcé les liens au sein du groupe.

«L'état d'esprit et la solidarité font partie de cette nouvelle Jeunesse. L'équipe est particulièrement soudée», précise encore Fiorani. De quoi soulever des montagnes? Peut-être pas mais lézarder une "Forteresse" pourquoi pas. C'est tout le mal que l'on souhaite aux joueurs de Nicolas Huysman.



A l'image du secteur défensif eschois, Medy Meddour a livré un prestation intéressante lors du match aller. Photo: Fernand Konnen

Le cadre de la Jeunesse: Fox, Ivesic, Sommer; Arslan, Brito, C. de Sousa (?), D. de Sousa, Deidda, Duriatti, Fiorani, Klica, Kouamé, Lapierre, Makota, Meddour, Mendes, Menessou, B. Soares, C. Soares, D. Soares, Steinbach, Todorovic.

Absent: Kyereh.



Arbitres: Vitali Meshkov (RUS) assisté d'Igor Demeshko et Nikolai Bogach.