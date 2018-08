Avant le choc F91 - FCD03 de ce lundi, la Jeunesse a pris les commandes du championnat à la faveur de son difficile succès 3-1 face à Rumelange. L'UTP compte aussi six points en deux sorties alors que le Fola a concédé sa deuxième défaite.

La Jeunesse à l'arraché, Mondorf s'offre le Fola

Didier HIEGEL Dudelange - Differdange ce lundi soir à 19h30

Avant le choc F91 - FCD03 de ce lundi, la Jeunesse a pris les commandes du championnat à la faveur de son difficile succès 3-1 face à Rumelange. L'UTP compte aussi six points alors que le Fola a concédé sa deuxième défaite en deux sorties.

Deux équipes euphoriques au coup d'envoi sur la belle pelouse de la Frontière. Après sa victoire dans le derby, face au Fola (3-1), les Bianconeri démontrent d'emblée leur envie de prolonger leur bonheur en écartant une formation de Rumelange auréolée de son surprenant succès face au Progrès (2-1). Et le promu, bien en place malgré un côté droit qui prend régulièrement l'eau, ne va pas se faire prier pour inscrire son troisième but de la saison. Après un premier coup de semonce signé Diallo (4e), c'est ce même Diallo qui va orchestrer une merveille de contre assassin. Une ouverture sur sa droite pour lancer Cunha qui, au passage, embarque la défense sur deux crochets, un centre que Thior laisse astucieusement passer pour Fostier et l'ancien partenaire de Miralem Pjanic au centre de formation du FC Metz ajuste Sommer (0-1 14e).

Emmauel Lapierre était de retour aux affaires ce dimanche. Et les Bianconeri ont encore gagné... Photo: Fernand Konnen

De la belle ouvrage, mais cet avantage, les Rumelangeois n'auront pas le temps de le savourer longtemps. Moins de deux minutes. Le temps pour Er Rafik d'être servi pleine surface par Kyereh que le marquoir indique 1-1 (16e). Une grossière erreur d'une défense qui va connaître quelques coups de chauds avant la demi-heure. Winckel va devoir se coucher par deux fois (22 et 24e) et suivre du regard deux frappes signées Kyereh (25e) et N'Diyae (28e) passer à côté.



Tout au long de la rencontre, le promu rumelangeois ne va pas se contenter de subir. Thior a fait preuve d'une grosse activité, Fostier a fait admirer sa vista, mais son compère de l'attaque, Lusamba, a manqué de mordant, à l'image de son coup de tête trop croisé de la 31e minute ou le très bon centre de Maison qu'il laisse échapper (60e).

Mais que dire de cette occasion galvaudée par Kyereh? A la suite d'une balle récupérée puis perdue par Dragovic, le n°16, à deux mètres de Winckel, se permettait le luxe de frapper un mètre à côté (66e). Incroyable?



Les Bianconeri auraient longtemps pu s'en mordre les doigts si le coaching de Marc Thomé n'avait été optimal. Menaï avait suppléé N'Diyae après la pause, c'est lui qui centre pour la tête de Klica... qui venait tout juste de remplacer Pedro (79e). Sous les yeux de Flavio Becca, le joueur du F91 exploitait au mieux un service d'Er Rafik pour fixer le score à 3-1 (89e).



La Jeunesse a souffert de ses maladresses mais s'en sort bien et prend les commandes du championnat.

Ronny Souto, ici devant Pedro Dos Santos, et les Aigles du Cents ont pris la mesure de Strassen sur le score de 3-0. Photo: Michel Dell'Aiera

Strassen revient sur terre, le Fola n'y est pas



Vainqueur sans contestation de l'US Hostert (6-1) lors de l'ouverture de la compétition, Strassen a été sévèrement battu sur sa pelouse par une formation du RM Hamm Benfica qui, elle, décolle après son revers (1-3) contre Dudelange. Après l'ouverture de Gomes (28e), c'est Bertino Cabral qui a scellé le sort de la rencontre en s'offrant un doublé (62e et 64e). Privé de match par le F91 lundi soir, il a bien lancé son championnat.

Comble de malheur pour l'UNA, Lourenco et Sully ont manqué la transformation de penalties.



Le début de saison du Fola est plus que poussif. Battu dans le derby, la formation de Thomas Klasen a concédé une deuxième défaite, cette fois à Mondorf. Un but par mi-temps signés Scanzano (10e) et de l'ancien Lyonnais Benamra (58e). Le club doyen ferme la marche avant d'accueillir Dudelange lundi prochain. Le temps presse déjà et l'avenir de Thomas Klasen s'assombrit .

Sur la pelouse du stade Camille Polfer, Rosport a pris son premier point en tenant le Racing en échec (2-2). Le Victoria a mené par deux fois grâce à Biedermann (9e) et Bechtold (79e), mais le club de la capitale est revenu à parité, d'abord par Simon (16e) puis par Agouazi (82e).

Samedi, l'Union Titus Pétange a engrangé son deuxième succès de la saison sur le fil, comme la semaine dernière à Rosport. Mais cette fois, devant son public, c'est un attaquant qui a fait la différence. Abreu avait ouvert le score à l'heure de jeu et l'attaquant revenu de Guimaraes a offert les trois points aux siens dans le temps additionnel. C'est Dango qui avait ramené Hostert à parité à la 82e minute.



Le choc de cette deuxième journée opposera Dudelange à Differdange ce lundi soir (19h30) alors que la rencontre Progrès - Etzella a été remise.

Eric Hoffmann tente de stopper Artur Abreu mais l'attaquant de l'UTP trouvera la faille par deux fois samedi. Photo: Ben Majerus

Jeunesse - Rumelange 3-1



Stade de la Frontière, bonne pelouse, arbitrage de M. Bourgnon assisté de MM. Mateus Santos et Gomes, 1117spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Fostier (14e), 1-1 Er Rafik (16e), 2-1 Klica (79e) , 3-1 Klica (89e).



Corners : Jeunesse 3 (2+1); Rumelange 1 (0+1).

Cartons jaunes: Fiorani (88e, faute sur Schmit) pour la Jeunesse; Dragovic (33e, faute sur Kyereh) et Maison (83e faute sur Kyereh) pour Rumelange.

JEUNESSE (4-2-3-1): Sommer; Fiorani, Delgado, Steinbach, Lapierre; Todorovic (cap.), Pedro (78e Klica) ; N'Diaye (46e Menaï), D. Soares (56e Menessou), Kyereh; Er Rafik.

Joueurs non utilisés: Ivesic; Duriatti.



Absent: Luisi (vacances), Deidda, Natami et B. Soares (choix de l'entraîneur).



Entraîneur: Marc Thomé.



RUMELANGE (4-4-1-1): Winckel; Donval, Siebert, Dragovic, Maison, Cunha; Thior (cap.), Sahin, Diallo; Fostier (66e Schmit); Lusamba (72e Gomes) .

Joueurs non utilisés: E. Muhovic; Rodrigues, Dabrowski.

Absent: Bjelic (suspendu), Borges, Borbiconi,Majerus, O. Muhovic, Skenderovic (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Sven Loscheider.



Les résultats de la deuxième journée

Joué ce samedi

Titus Pétange - Hostert 2-1

Dimanche à 16h

Jeunesse - Rumelange 3-1

Racing - Rosport 2-2

Strassen - RM Hamm Benfica 0-3

Mondorf - Fola 2-0

Lundi à 19h30

Dudelange - Differdange

Remis à une date ultérieure

Progrès - Etzella



La 3e journée de BGL Ligue

Vendredi à 20h

Hostert - Racing

Dimanche à 16h

Mondorf - Jeunesse

RM Hamm Benfica - Union Titus Pétange

Etzella - Rumelange

Dimanche à 18h

Rosport - Progrès

Differdange - Strassen

Lundi à 20h

Fola - Dudelange