La Jeunesse s'est tranquillement qualifiée (5-0) pour les huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg samedi face à une «généreuse» équipe de Käerjéng. La clé du match? Le respect des principes essentiels du football. Explications.

«La Jeunesse a joué contre l'adversaire rêvé»

Par Thomas Fullenwarth

La Jeunesse a joué contre l'adversaire dont tout joueur de football rêve: une équipe qui, pendant 90 minutes, n'a respecté aucun principe de base du football.



Avec un système de jeu à quatre défenseurs, trois milieux défensifs et deux joueurs en soutien d'un attaquant, l'entraîneur de Käerjéng Roland Schaack a clairement fait le choix de bloquer l'axe du terrain et les connexions de passes avec les milieux centraux eschois.

Le but de ce système était donc de forcer les Bianconeri à passer par les côtés. Cependant, cela obligeait également les défenseurs latéraux bascharageois à être très solides défensivement.

Cela n'a pas été le cas, notamment du côté droit, celui du capitaine Ewert qui perdait son premier duel avec Luisi, qui pouvait décaler Lapierre et ouvrir le score (11e, 0-1). Ewert offrait carrément un doublé à Luisi, en se faisant bouger, avec son gardien, sur une balle en profondeur (27e, 0-2).

Ces buts reflétaient exactement la prestation des locaux chez qui on ne sentait aucune agressivité dans les duels ni dans les déplacements défensifs. Si les trois milieux défensifs de Käerjéng n'avaient qu'à gérer Soares, aucun d'entre eux ne répétait les efforts pour suivre les montées des défenseurs latéraux visiteurs.

Face à une défense montrant tant de signes de fébrilité, les défenseurs centraux eschois ont choisi de lancer de longs ballons à l'opposé du terrain vers leurs joueurs de côté.

Cela illustre le non-respect d'un second principe de jeu: le pressing. En effet, jamais l'avant-centre Momin n'a mis de pression sur la charnière centrale adverse. On le voyait plutôt se mettre à la hauteur de ses soutiens, Bourgeois et Grivel, pour bloquer Todorovic et Menaï , ce qui ne servait à rien.

Luisi, Er Rafik et Soares fêtent le quatrième but de la Jeunesse. Photo: Stéphane Guillaume

Ainsi, la paire Steinbach-Delgado a pratiquement relancé tous ses ballons en marchant.

Pourtant, en deuxième mi-temps, lorsque l’UN Käerjéng est revenu dans un nouveau système de jeu et avec un peu d'agressivité, on a senti les Eschois surpris et un peu dépassés défensivement. Cela a été illustré par le carton jaune reçu par Menaï.

Mais encore une fois, les locaux ont gâché ce temps fort par les erreurs de relance de leur charnière centrale qui permettaient à Er Rafik et Luisi d’alourdir le score en gagnant leur duel avec le gardien (50 et 62e).

La suite du match permettait d’observer la gestion compliquée (découragée?) de la profondeur de la défense locale. Une défense à l'arrêt qui persistait à jouer haut et un gardien de but dans ses 13 mètres quelle que soit la position du ballon.

Agressivité, pressing, gestion de la profondeur, manque de communication… Trop de principes non respectés face à une équipe de la Jeunesse qui a eu le mérite de s’engouffrer dans toutes les brèches ouvertes.

Elle possède des joueurs qui, eux ne se posent pas de questions et n’affichent aucun sentiment pour punir chaque erreur adverse.

Les tops

Kévin Sommer (Jeunesse): contrairement à ce que le score pourrait laisser croire, le gardien eschois a eu du travail et il l'a bien fait. Des sorties aériennes parfaites et des arrêts précieux qui ont mis son équipe sur orbite.

Milos Todorovic (Jeunesse): il a été disponible pour offrir des solutions de passes en se déplaçant partout sur le terrain et en ne comptant pas ses efforts. Un exemple.

Thibaut Bourgeois (UNK): lui, au moins, s'est battu et a multiplié les déplacements pour proposer des solutions de passes et apporter un peu de danger.

Thibaut Bourgeois, l'une des rares satisfactions de l'UNK. Photo: Stéphane Guillaume

Les flops

La charnière centrale Fernandes-D'Anzico (UNK): une gestion très compliquée de la profondeur, un déficit d'agressivité et deux voire trois passes décisives aux attaquants eschois.

Noé Ewert (UNK): deux duels perdus qui amènent les deux buts eschois. Un manque d’agressivité qui a caractérisé son match. Mangé tout cru par Luisi.

Almir Klica (Jeunesse): seul petit bémol plutôt qu’un flop. Il a manqué de réussite dans la plupart de ses tentatives.