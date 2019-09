Rapidement aux commandes de la partie face au TFC, les Messins ont pourtant laissé filer la victoire (2-2) après une fin de partie à rebondissements. Oukidja a fait le travail dans son but mais Metz a craqué (90+6).

Sport 4 min.

La grosse désillusion du FC Metz face à Toulouse

Rapidement aux commandes de la partie face au TFC, les Messins ont pourtant laissé filer la victoire (2-2) après une fin de partie à rebondissements. Oukidja a fait le travail dans son but mais Metz a craqué (90+6).

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Bonheur furtif et désillusion certaine. Au terme d’un incroyable scénario en fin de match, le FC Metz a laissé filer deux points à une poignée de secondes du terme.

Pourtant, le FC Metz a su faire trembler les filets adverses de manière très rapide. Un ballon gratté par Maïga, une ouverture pour Diallo plein axe et le meilleur buteur grenat qui mystifie Reynet d’une frappe contrée (1-0, 4e).

Une entame de partie très réussie et les trois frappes fortes mais non cadrées de Gakpa ont laissé entrevoir le meilleur pour les protégés de Vincent Hognon. Néanmoins, Alexandre Oukidja va être le grand bonhomme de la rencontre en sauvant ses partenaires à trois reprises (24e, 32e et 57e) et la sortie de Diallo sur blessure (11e) va déstabiliser un ensemble mosellan émoussé après une troisième partie en huit jours.

Un premier acte rythmé, animé parfois, et souvent éclairé par la vitesse de jeu de Traoré, le travail se sape de N’Doram et l’activité de Maïga et Gakpa. La suite va être moins rose pour les coéquipiers de Boye: frileux et moins en jambes que son adversaire, le FC Metz va plier à cinq minutes de la fin sur une tête précise de Saïd (1-1, 86e).

Une tuile mais deux minutes plus tard, le Toulousain Sylla va toucher le ballon de la main et Florent Batta, l’arbitre de la partie va avoir recours à la VAR pour accorder un penalty aux Mosellans: Ibrahima Niane, avec une grande maîtrise va inscrire le but qui aurait dû offrir le succès aux siens (2-1, 90+1).

Mais, le patient grenat est encore très fragile et il va laisser Koulouris (2-2, 90+6) le piquer en plein cœur . Un scénario final catastrophe pour un ensemble mosellan qui a déplu tout au long de la seconde période.

Un 8/20 qui sanctionne un mauvais résultat et surtout une fébrilité d’ensemble qu’il va vite falloir résoudre.

Habib Maïga, ici face à Max Gradel, a joué juste et offert une passe décisive à Habib Diallo. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (7/10) a sauvé le FC Metz en se détendant superbement (24e) sur une tête de Sylla puis il s’est offert une magnifique envolée sur une reprise de volée de Vainqueur (32e). Il a remis son habit de gala sur une reprise de Gradel (57e). Ensuite, il peut en vouloir à ses défenseurs, inertes sur les deux réalisations du TFC.

En défense, Centonze (4) a tenu son côté droit sans avoir été mis en réelle souffrance. Il n’avait pas les jambes pour porter le danger dans le camp d’en face même si son incursion (45+1) a été spectaculaire. Fofana (5) s’est sacrifié en prenant dans le bas ventre un ballon chaud et violent (78e). Boye (4) a hérité du brassard de capitaine à la sortie de Diallo (11e). Delaine (4) a pris un carton jaune très rapidement (11e) et la sanction a paradoxalement freiné ses envies offensives. Il s’est concentré sur ses missions défensives et lui aussi a paru fatigué.

«Le FC Metz va devoir confirmer face à Toulouse» Appliqué et déterminé contre St-Etienne mercredi (1-0), le FC Metz doit mettre à profit la réception samedi de Toulouse. Une occasion pour les partenaires de Diallo de respirer un peu mieux en prenant le dessus sur une formation «difficile à jouer» estime Bernard Zénier.

Au milieu, Maïga (5) a eu le mérite et la clairvoyance d’aller récupérer le ballon dans les pieds toulousains puis de délivrer une passe décisive à Diallo (4e). Son positionnement sur le flanc droit de l’entrejeu grenat lui convient parfaitement. N’Doram (5) est une sentinelle. Il monte en gamme car sa condition physique s’améliore de semaine en semaine. Une belle incursion (36e) et une présence constante.

Traoré (6) est pétri de belles qualités techniques qui vont aider le bateau grenat tout au long d’une saison de L1 qui s’annonce ardue. Son superbe enchaînement technique (51e) a éclairé la seconde période tristounette des Mosellans.

Cohade (82e) est venu le suppléer. Gakpa (5,5) détient une très belle frappe de balle mais ses trois essais (14e, 28e et 30e) n’ont pas trouvé le cadre. Il a joué plus bas sur l’échiquier messin mais avoir le jeu devant lui et apparemment bénéfique.

Nguette (4) est en manque de confiance à l’image de sa passe manquée (42e). Sa vitesse de course ne profite pas à sa formation car il est beaucoup trop brouillon. Ambrose (4) est venu prendre le relais sans réel apport toutefois.

En attaque, Diallo (non noté) a marqué son sixième but de la saison très tôt dans la partie (4e) mais il s’est malheureusement blessé (pied) sur cette action gagnante. Niane (5) est venu prendre sa place (11e) avec beaucoup moins de réussite, de volume de jeu et une présence moins marquée. Il a involontairement trouvé le poteau toulousain (73e) mais il a aussi réalisé avec un sang-froid extraordinaire le penalty qui devait mener son équipe au succès (2-1, 90+1).

Alexandre Oukidja, sans doute le meilleur Messin ce samedi soir. Photo: AFP

Metz - Toulouse 2-2

Stade Saint-Symphorien, temps frais, très belle pelouse, arbitrage de M. Batta, 15.054 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Diallo (4e), 1-1 Saïd (86e), 2-1 Niane (90+1 sp), 2-2 Koulouris (90+6).

Cartons jaunes: Delaine (11e) à Metz; Gradel (90+5) à Toulouse.

METZ: Oukidja; Centonze, Sunzu, Boye, Delaine; Maïga, N’Doram, Gakpa, A. Traoré (82e Cohade), Nguette (46e Ambrose); Diallo (11e Niane).

Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Cabit, Sunzu, Boulaya.

TOULOUSE: Reynet; Moreira, Amian, Isimat-Mirin, Sylla; Vainqueur (75e Sanogo), Sangaré, Makengo, Dossevi (68e Saïd), Leya Iseka (79e Koulouris); Gradel (cap.).

Joueurs non entrés en jeu: Goicoechea ; Goncalves, Boisgard, Sidibé.