Au terme d'un triste 0-0, la France, déjà qualifiée, et le Danemark, dans cet ordre, ont validé leur place en huitièmes de finale du Mondial 2018. Les Bleus rencontreront l'Argentine victorieuse 2-1 du Nigeria et les Danois la Croatie qui a battu l'Islande (2-1).

Sport 4 min.

La France va retrouver l'Argentine, la Croatie jouera le Danemark

Au terme d'un triste 0-0, la France, déjà qualifiée, et le Danemark, dans cet ordre, ont validé leur place en huitièmes de finale du Mondial 2018. Les Bleus rencontreront l'Argentine victorieuse 2-1 du Nigeria et les Danois la Croatie qui a battu l'Islande (2-1).

(JFC). - Au terme d'une rencontre d'une qualité très médiocre, la France et le Danemark, tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale, ont signé le premier 0-0 de la Coupe du monde 2018, ce mardi après-midi au stade Loujniki de Moscou. Un partage qui scelle la situation en tête du groupe C, où la France termine première avec sept points, devant le Danemark, deuxième avec cinq unités.



Trente-six ans plus tard, et après deux sorties infructueuses (deux défaites 0-1 contre le Danemark, puis la France), le Pérou a enfin trouvé un successeur à Guillermo La Rosa, auteur du dernier but de la Blanquirroja contre la Pologne au Mondial... 1982: l'attaquant de Watford Andre Carrillo a ouvert la marque après 18 minutes contre l'Australie, qui pouvait toujours espérer se qualifier en cas de victoire. Mais un deuxième but péruvien, oeuvre de la star Paolo Guerrero à la 50e minute a définitivement enterré les illusions des Soccceroos, qui ferment finalement la marche du groupe C avec une seule petite unité au compteur.

Grâce à cette victoire deux buts à zéro, le Pérou, déjà éliminé après deux matches, sauve l'honneur et se classe donc troisième avec trois points.



La France affrontera samedi à 16 heures à Kazan en huitièmes de finale le deuxième du groupe D, l'Argentine qui a battu le Nigeria 2-1 suite à des buts de Messi (14e) et de Rojo (86e), tandis que le Danemark se frottera lui au vainqueur de ce même groupe, la Croatie vainqueur 2-1 de l'Islande (2-1), dimanche à 20 heures à Nijni Novgorod.

Les buts de la Croatie ont été inscrits par Badelj (53e) et Perisic (90e).



L'Argentine passe de justesse



(AFP) - Il y a Lionel Messi et les autres: l'Argentine, peu inspirée à part son héros, s'est tout de même qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2018, grâce à sa victoire sur le fil contre le Nigeria (2-1), mardi à Saint-Pétersbourg. Elle y affrontera la France.

Dans ce festival d'ouvertures manquées, de passes ratées et d'approximations en tous genres, il aura suffi d'une passe plus précise que les autres, la classe d'un quintuple Ballon d'or et la reprise réussie d'un défenseur pour sauver l'Argentine. Deux buts, deux îlots de justesse technique dans un océan de n'importe quoi ou presque.

D'abord, Banega réussit une longue ouverture par-dessus la défense nigériane, Messi contrôle, Messi accélère, Messi croise sa frappe pour battre Uzoho (1-0; 14). Sublime. La «Pulga» se jette au sol, les bras en l'air, exultant après tant de frustrations, de crispations et de déchets.

Pas forcément impliqué sur toutes les actions, parfois en retrait, ou en marchant, Messi a tout de même sauvé l'Argentine. Il aurait même pu la délivrer après la 34e minute, quand Di Maria, parti en contre, était bousculé près de la surface par Balogun. Mais le coup franc du Barcelonais, une judicieuse frappe enroulée fuyante, est venu s'écraser sur le poteau !

C'est finalement le défenseur central Rojo qui le fera, trompant Uzoho à la 86e minute (2-1), réussissant enfin le geste technique que ses attaquants s'étaient acharnés à manquer.

Tranquille comme la Croatie

Parfois secouée par l'Islande mais jamais vraiment menacée, l'équipe B de la Croatie a remporté sa troisième victoire en trois matches dans le groupe D à Rostov (2-1), et se dirige ainsi vers un match face au Danemark où elle partira favorite. Soucieux de gérer les organismes et plus encore les avertissements en vue d'un premier match à élimination directe qui lui avait coûté très cher à l'Euro 2016, le sélectionneur Zlatko Dalic avait changé neuf joueurs par rapport à l'équipe qui a brisé l'Argentine (3-0).

A la facilité collective des Croates, même privés de Rakitic, Mandzukic ou Brozovic, les Islandais ont opposé la qualité de leur jeu défensif et leur calme, pour finalement se révéler les plus dangereux de la première période.

Les Croates n'avaient pas grand-chose à craindre pour leur première place après l'ouverture du score de l'Argentine face au Nigeria, et ils n'ont vraiment pas forcé, à l'image de la star Luka Modric, un des seuls titulaires maintenus par Dalic, qui a joué une heure au petit trot avant de sortir.

Les coéquipiers du meneur de jeu du Real Madrid ont tout de même réussi à ouvrir la marque par Badelj, d'une reprise écrasée après une action pour une fois mal défendue par l'Islande (1-0, 53e). Celle-ci est revenue au score sur un penalty transformé à la 76e minute par Sigurdsson après une main de Lovren. La pression s'est alors un peu accentuée sur le but de Kalinic, mais pas tant que ça, les Islandais manquant tout de même un peu de qualité individuelle en attaque.

Et c'est au contraire Perisic qui a marqué le but du 2-1 (89e). Celui du sans faute croate: trois victoires en trois matches.





Programme des huitièmes de finale



Samedi 30 juin

(16h) - France - Argentine à Kazan

(20h) - Uruguay - Portugal à Sotchi

Dimanche 1er juillet

(16h): Espagne - Russie à Moscou

(20h): Croatie - Danemark à Nijni Novgorod

Lundi 2 juillet

(16h): 1er groupe E - 2e groupe F

(20h): 1er groupe G - 2e groupe H

Mardi 3 juillet

(16h): 1er groupe F - 2e groupe E

(20h): 1er groupe H - 2e groupe G