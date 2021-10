En renversant le cours du match alors qu'ils étaient menés 2-0, les joueurs de l'équipe de France ont gagné leur ticket face à l'Espagne pour l'ultime rencontre de la Ligue des nations.

La France prive encore la Belgique d'une finale

En renversant le cours du match alors qu'ils étaient menés 2-0, les joueurs de l'équipe de France ont gagné leur ticket face à l'Espagne pour l'ultime rencontre de la Ligue des nations.

(AFP) - Renversante! L'équipe de France a signé une dernière demi-heure ébouriffante pour surpasser une Belgique revancharde (2-3), vendredi soir. Les Bleus de Didier Deschamps validant ainsi leur qualification pour la finale de la Ligue des nations qui se jouera dimanche à Turin. La France peut dire merci à son jeune international Théo Hernandez.

Avec sa puissance et un but, Romelu Lukaku a pesé sur la première partie du match. Avant l'incroyable retournement. Photo : AFP

Dominante. La Belgique l'aura été pendant 60 minutes, et les Diables Rouges ont a longtemps cru pouvoir adoucir l'amer souvenir de la demi-finale du Mondial-2018 en Russie. Rentrant aux vestiaires sur le score de 2-0, l'affaire semablait dans la poche. Mais la sélection n°1 mondiale a sombré face au champion du monde, une fois de plus, dans un scénario bien plus miraculeux qu'à Saint-Pétersbourg il y a trois ans... Une défaite qui risque d'asseoir encore plus la rivalité entre ces deux nations voisines.

«Gagner ce match-là par rapport au scénario, ça prouve encore une fois la force de caractère de cette équipe», a réagi le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Son onze a ainsi su construire son succès avec patience, révolte et folie. Karim Benzema a réduit le score (62e), Kylian Mbappé a retrouvé le sourire sur penalty (69e) et Théo Hernandez a illuminé le Juventus stadium d'une frappe limpide au second poteau (90e). Thibaut Courtois, démuni, ne pouvant empêcher le ballon de rentrer dans son but.

Espagne-France sera donc l'affiche prestigieuse de la finale de la deuxième édition de la Ligue des nations, dimanche soir (20h45) à Milan, avec un second trophée à portée de Deschamps depuis sa prise de fonction en 2012. Il ne pourra pas remplacer, ni effacer, l'Euro manqué des Bleus, mais il peut permettre d'aborder le chemin vers le Mondial-2022 avec espoir.

La Belgique et sa génération dorée des Hazard, Lukaku et De Bruyne, essuie elle une nouvelle désillusion dans sa quête de titre international : l'équipe dirigée par Roberto Martinez reporte ses rêves d'une année, jusqu'au Qatar.

7 Benjamin Pavard a souvent été en difficulté face à la détermination de Jan Vertonghen. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Benjamin Pavard a souvent été en difficulté face à la détermination de Jan Vertonghen. Photo : AFP Le doute a rapidement gagné l'attaque bleue, Karim Benzema et Kylian Mbappe sonneront toutefois la révolte française en seconde période en revenant au score. Photo : AFP Le milieu de terrain Kevin De Bruyne n'a pas pesé sur la rencontre. Une des faiblesses belges du soir. Photo : AFP La joie des supporters belges a la mi-temps était légitime (2-0), mais le "seum" n'allait plus tarder à les gagner. Photo : AFP Longtemps Courtois n'a guère eu à se déployer face à des Français inefficace devant ses cages. Puis le vent a tourné... Photo : AFP Karim Benzema et Lucas Hernandez aheureux : la remontada est en marche côté Bleus. Photo : AFP La fin de partie, hachée par des fautes, aura tourné à la faveur du onze de Didier Deschamps. Qualification sur le fil au terme d'un match haletant. Photo : AFP