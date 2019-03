La France championne du monde et le Portugal champion d'Europe lancent ce vendredi leur campagne des éliminatoires de l'Euro 2020 par un déplacement en Moldavie et la réception de l'Ukraine.

Sport 2 min.

La France et le Portugal entrent en piste

(AFP) - La Selecçao retrouve Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis juin 2018 et l'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde, face à l'Uruguay. Neuf mois plus tard, CR7 a changé de club mais son triplé face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions a montré que le recordman de sélections (154) et de buts (85) du pays n'avait rien perdu de son talent ni de son envie.

Adversaires malheureux du Portugal en finale de l'Euro 2016, les Français démarrent piano face à des Moldaves qui ne pointent qu'au 170e rang Fifa. Pas de quoi inquiéter les hommes de Didier Deschamps, qui reste «méfiant». «Cela dépendra beaucoup de nous, faisons le job», a demandé le sélectionneur des Bleus. Si on s'en tient à son seul classement, la Moldavie fait partie des équipes les plus faibles jamais rencontrées par la France, avec Andorre, Malte, les Féroé ou l'Azerbaïdjan (10-0 à l'aller en France, 2-0 au retour là-bas, en 1995).



Mais le sélectionneur se méfie des déplacements lointains et des débuts souvent laborieux en éliminatoires, comme en septembre 2016, quand son équipe de France, finaliste de l'Euro, n'était pas parvenue à marquer en Biélorussie (0-0) en qualification pour le Mondial-2018. Car le capitaine de France 98 a connu cette situation sur le terrain. Après le gigantesque défilé sur les Champs-Elysées, les "I will survive" chantés en choeur et le visage de Zinédine Zidane projeté sur l'Arc de triomphe, les Bleus de l'époque avaient démarré leur campagne de l'Euro 2000 par un difficile match nul en Islande (1-1).



Pour ce premier rassemblement de l'année 2019, le technicien a de nouveau fait confiance à une grande majorité de champions du monde. Hormis le latéral gauche Lucas Hernandez, blessé, tous les titulaires de la finale de Moscou sont là, d'Hugo Lloris à Olivier Giroud.



Dans les autres rencontres de la journée, l'Angleterre, demi-finaliste du Mondial, reçoit la République tchèque à Wembley, qui accueillera la finale de l'Euro 2020, mais son attaquant Marcus Rashford, touché à une cheville, reste très incertain.

Le point



Groupe A

Bulgarie - Monténégro

Angleterre - République tchèque

Groupe B

Luxembourg - Lituanie

Portugal - Ukraine

Groupe H

Moldavie - France

Andorre - Islande

Albanie - Turquie