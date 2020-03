Alors que les contrôles positifs au covid-19 se multiplient dans quasiment toutes les disciplines sportives à travers la planète, la fédération luxembourgeoise de football vient à son tour, ce jeudi, d’annuler tous les matches jusqu'à nouvel ordre.

La FLF suspend l'ensemble des championnats

(DH) - «Vu les récentes évolutions, le conseil d'administration de la FLF a pris la décision d’annuler tous les matches de football et de futsal au Luxembourg, ceci à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre», indique le communiqué de la fédération envoyé ce jeudi à la mi-journée.

Et c'est loin de constituer un détail dans le calendrier sportif national. Ainsi, chaque week-end, les stades du pays vivent au rythme de sept matches de BGL, autant pour la Promotion d'Honneur, 14 rencontres de D1, 14 en D2 et 10 en D3. Sans oublier les matches du championnat féminin, les équipes réserve, les jeunes, le futsal et les corpos. En comptant les arbitres et les bénévoles des clubs, ce sont environ 40.000 personnes qui sont concernées par cette remise générale.

Ce choix de la FLF apparaît comme de bon sens étant donné la multiplication des contrôles positifs au covid-19 au Luxembourg et au niveau mondial. Si le report des matches de coupes d'Europe n'a pas encore été décidé, de nombreuses manifestations et championnats ont été mis entre parenthèses. C'est ainsi que la NBA a stoppé sa saison ou que, autre exemple, les équipes de basket et de football du Real Madrid ont été placées en quarantaine. Du côté du FC Metz, c'est le jeune défenseur Mathieu Udol qui a été placé en isolement.