La FLF en reste là dans l'affaire Junior Moraes

Jean-François COLIN Déboutée en appel dans son protêt intenté contre le résultat du match Luxembourg - Ukraine (1-2) en éliminatoires de l'Euro 2020, la FLF a décidé de ne pas saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

Ukraine: 10 points; Luxembourg: 4; Serbie: 4; Portugal: 2. Le classement du groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020 ne subira aucune modification sur tapis vert.

La FLF, tout comme son homologue portugaise (FPF), a eu communication de la motivation du jugement de l’instance d’appel de l'UEFA, qui avait confirmé le 19 juin le premier jugement du 3 mai. Après avoir été informée par la FPF que celle-ci renoncerait à un recours devant le TAS, la FLF a décidé de ne pas non plus saisir cette instance et donc, d'en rester là.

Pour rappel, la FLF avait intenté un protêt contre le résultat du match de qualification pour l'Euro 2020 Luxembourg - Ukraine (1-2) du 25 mars dernier, émettant des doutes quant à la qualification du joueur ukrainien d'origine brésilienne, Junior Moraes, pour ce match.



Cette décision marque donc le clap de fin d'une saga juridico-sportive qui aura tenu en haleine le monde du football luxembourgeois tout au long du printemps.