La FLF approuve la fusion RM Hamm Benfica - Mühlenbach

Deux des clubs de la capitale réfléchissent depuis plusieurs semaines à ne plus faire qu'une seule entité. Ce lundi, après les membres des clubs eux-mêmes, l'organe faîtier du football luxembourgeois a donné son aval.

(JFC, avec DW) - Plus rien ne s'oppose désormais à ce que le RM Hamm Benfica et les Blue Boys Mühlenbach ne fassent plus qu'un. Après que les membres des deux clubs ont déjà voté en faveur de la fusion dimanche, la fédération de football (FLF) a également donné son approbation lundi soir. Le club nouvellement fondé prendra le nom de RM Hamm Benfica. En fonction au Cents depuis avril 2019, Pedro Resende sera l'entraîneur de l'équipe masculine évoluant en BGL Ligue.

Les fusions dans la capitale 1923: CA Spora Luxembourg (Sporting Luxembourg et Racing Luxembourg)

1925: Union Sportive Luxembourg (USHollerich/Bonnevoie et Jeunesse Sportive Verlorenkost)

1986: RM 86 Luxembourg (Rapid Neudorf et Mansfeldia Clausen)

2001: FC Alliance 01 Luxembourg (Aris Bonnevoie et CS Hollerich)

2001: CEBRA FC Cessange/Bracarense Grund (Progrès Cessange et Bracarense Grund)

2004: FC RM Hamm (RM 86 Luxembourg et FC Hamm)

2005: Racing Football Club Union Luxembourg (Union Sportive, CA Spora et Alliance 01)

2006: FC RM Hamm Benfica (RM Hamm et Benfica Luxembourg)

2020: RM Hamm Benfica (RM Hamm Benfica et Blue Boys Mühlenbach)

Après le coup de sifflet final de la compétition le 28 avril, les Blue Boys ont terminé lanterne rouge de BGL Ligue, alors que le RMHB a bouclé la saison en Promotion d'Honneur à la sixième place. Incidemment, cette fusion permettra de libérer une place supplémentaire en Promotion d'Honneur en vue de la saison 2020-2021. Le FC Schifflange 95, classé deuxième en Division 1, Série 2 en profitera. Par un effet de cascade, l'US Boevange est promue en Division 1 et le Racing Heiderscheid-Eschdorf en Division 2.

Rappelons que c'est la crise du covid-19, qui a affecté toutes les ressources des clubs et des associations, qui a servi d'accélérateur aux négociations entre les Blue Boys Mühlenbach et le RM Hamm Benfica. «J'ai informé la fédération que la pandémie de covid-19 avait conduit à une situation exceptionnelle», avait commenté la semaine dernière Marc Theisen, l'avocat représentant les intérêts des deux clubs et ancien président du COSL.



