Julian Alaphilippe (Deceuninck) a remporté pour la deuxième fois de sa carrière la Flèche Wallonne ce mercredi à Huy. Le Français a battu sur le fil le Danois Jakob Fuglsang (Astana) alors que Tom Wirtgen a animé l'échappée du jour.

La Flèche Wallonne sourit à nouveau à Alaphilippe

Lauréat de l'épreuve en 2018, Alaphilippe a remis le couvert sur le Mur de Huy pour décrocher sa neuvième victoire de la saison, la 25e de son équipe Deceuninck. Il s'agit aussi de sa deuxième classique de l'année après son succès sur Milan-Sanremo.



Fuglsang et Alaphilippe avaient déjà pris les devants, dimanche, dans l'Amstel Gold Race, lors du premier acte de la semaine ardennaise. Mais, à se surveiller de trop, ils avaient perdu la course au profit du Néerlandais Mathieu van der Poel.

«Il était aussi déçu que moi, je pense, de ne pas avoir gagné l'Amstel, on aurait pu faire un et deux, et là on se retrouve encore devant», a souri Alaphilippe qui avait déjà devancé le Danois pour la victoire, début mars, aux Strade Bianche. Derrière le duo, l'Italien Diego Ulissi a pris la troisième place devant le jeune belge Bjorg Lambrecht et l'Allemand Maximilian Schachmann.

Le champion du monde, l'Espagnol Alejandro Valverde, cinq fois vainqueur à Huy, s'est classé 11e. Le Britannique Adam Yates et le Tchèque Roman Kreuziger ont été éliminés sur chute à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, tout comme quelques instants plus tôt l'Espagnol Ion Izagirre, récent vainqueur du Tour du Pays basque.

A l'instar du Nieuwsbald ou du GP de Denain, Tom Wirtgen a de nouveau animé la course en se glissant dans l'échappée du jour après une quinzaine de kilomètres au côté de Bouwman (Jumbo), Rosskopf (CCC), Carpenter (Rally UHC) et Van Rooy (Sport Vlaanderen). Ils ont compté une avance maximale de 5'10".



La première ascension du Mur a été fatale au Luxembourgeois de Wallonie-Bruxelles qui a lâché une vingtaine de secondes sur Bouwman, Rosskopf et Carpenter qui ont poursuivi leur effort. Wirtgen a finalement rallié l'arrivée en dernière position, il a pris la 102e place à 16'45" du vainqueur du jour.



Tom Wirtgen a mené les débats durant plus de 120 km. Photo: Serge Waldbillig

Le top 10: 1. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) les 195 km en 4h55'14'', 2. Jakob Fuglsang (DEN/AST) m.t., 3. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 6", 4. Bjorg Lambrecht (BEL/LOT) à 8", 5. Maximilian Schachmann (GER/BOH), 6. Bauke Mollema (NED/TFS), 7. Patrick Konrad (AUT/BOH), 8. Michael Matthews (AUS/SUN), 9. Jelle Vanendert (BEL/LOT) 11", 10. Enrico Gasparotto (ITA/TDD). 102 coureurs classés.



Flèche dames: Van der Breggen passe la cinquième



Anna van der Breggen a remporté pour la cinquième année d'affilée la Flèche wallonne, comptant pour la Coupe du monde. La championne du monde et olympique en titre a remporté son premier succès de la saison en dominant sa compatriote Annemiek van Vleuten et la Danoise Annika Langvad. Elle les a devancées respectivement d'une et quatre secondes.



Anna van der Breggen a fait du Mur son jardin en signant sa cinquième victoire de rang sur les hauteurs de Huy. Photo: Serge Waldbillig

Victorieuse le week-end dernier de l'Amstel Gold Race, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma a pris la 6e place d'une course qui s'est animée lors des cinq derniers kilomètres après plusieurs coups de bordure en début de course. «C'est bon de retrouver le chemin de la victoire, ma première de la saison», a commenté l'équipière de Christine Majerus qui qui sera l'une des favorites dimanche de Liège-Bastogne-Liège.

Tour des Alpes: Masnada en solitaire



La 3e étape dipsutée ce mercredi sur 106,3 km entre Salorno et Baselga di Pinè a été remportée par Fausto Masnada (Androni). Le coureur italien a devancé de 5" le Britannique Teo Geoghegan Hart (Sky), vainqueur de la première étape, et le Polonais Rafal Majka (Bora).



Vincenzo Nibali, qui cherche sur ce Tour des Alpes à monter en puissance en vue de Liège-Bastogne-Liège dimanche, et surtout du Tour d'Italie dans moins de trois semaines, a ensuite attaqué à deux reprises, faisant de gros dégâts. Mais derrière lui, Chris Froome a pour une fois joué les équipiers et a à chaque fois fait l'effort pour ramener les jeunes Sivakov et Teo Geoghegan Hart, mieux placés que lui au classement général. Le travail du quintuple vainqueur du Tour de France a payé et Nibali a été repris.

Quant à Ben Gastauer, qui s'est démené pour permettre à son équipier Alexis Vuillermozde rejoindre le groupe de tête juste avant l'ultime difficulté vers Baselga di Piné, il a pris la 56e à 8'00". Au classement général, le Russe Pavel Sivakov (Sky), vainqueur de la 2e étape mardi, devance le Tchèque Jan Hirt (Astana) de 8" et l'Italien Mattia Cattaneo (Androni) de 23". Le Luxembourgeois d'Ag2r occupe la 45e place à 15'52". Ce jeudi, la 4e étape reliera Baselga di Pinè à Cles sur 134 km.