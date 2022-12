Lionel Messi affronte ce dimanche avec l'Argentine les Français de Kylian Mbappé, son coéquipier au PSG, en finale de la Coupe du monde.

La finale de rêve au Qatar électrise le monde du football

(sid) - Lionel Messi ou Kylian Mbappé? Sur les plages et dans les souks de Doha, le duel magique des numéros dix a été décidé depuis longtemps. Les «Messis» font la queue par dizaines devant la vitrine contenant la coupe du monde en or, sur la «Corniche», un boulevard bordé de palmiers. Pour les portraitistes des marchés, le sauveur de l'Argentine est le nouveau motif favori et son maillot en Al-Wakrah ou Waqif fait fureur. Mbappé ? Il est presque inexistant avant la finale de rêve de la Coupe du monde de football au Qatar.

Le «nouveau Pelé» ou l'héritier légitime de Diego Maradona, le prodige ou le «messie» - la dernière question en suspens du Mondial du désert trouvera sa réponse dimanche (16 heures). Le jour de la fête nationale qatarie. Devant 88.966 spectateurs dans la cuvette dorée du stade de Lusail et près de 1,5 milliard de fans devant leur télévision.

Tous les regards sont tournés vers Messi et Mbappé. Selon la campagne de son équipementier, l'homme-orchestre français, rapide comme une flèche, suit sa «destinée». Avec un deuxième triomphe après celui de 2018, avant même son 24e anniversaire mardi, il se placerait au même niveau que le «roi» Pelé. Messi s'y oppose : «Nous avons gagné cinq finales ici», dit-il en pensant à la situation délicate après le surprenant échec initial contre l'Arabie saoudite, «espérons que nous gagnerons aussi la dernière».

Les supporters argentins veulent mettre l'ambiance en finale. Photo: AFP

C'est le show-down ultime - et aussi un conte de fées des Mille et Une Nuits pour le pays hôte et l'émir Tamim bin Hamad Al Thani. Et comme les deux superstars du Paris Saint-Germain sont payées avec des millions de pétrole et de gaz, le vainqueur pour l'Etat du désert est déjà connu : le Qatar !

Même Pelé croise les doigts pour l'Argentine

Messi a l'immense majorité des fans de son côté, des dizaines de milliers d'Argentins ont coloré Doha en bleu ciel et blanc. Même le Brésil, son rival, le soutient. «Pelé en personne croise les doigts depuis son lit d'hôpital. Pour Rivaldo, champion du monde 2002, c'est clair : »Dieu te couronnera dimanche !» Ronaldo a également admis qu'il serait «heureux pour Messi». Mais «je n'aurai pas l'hypocrisie de dire que je serais heureux pour l'Argentine».

Messi est un joueur incroyable, mais nous ne le laisserons pas vivre la meilleure soirée de sa vie. Olivier Giroud

Lors de son duel avec son pote Kylian, qu'il appelle affectueusement «la tortue» en raison de sa ressemblance supposée avec la «Tortue Ninja» Donatello, Messi sera soutenu sur place par sa famille. Son épouse Antonela ainsi que ses fils Thiago, Mateo et Ciro veulent voir leur Leo, que ses collègues appellent désormais «la belette» au lieu de «la puce», marcher sur les traces des icônes Mario Kempes (1978) et Maradona (1986).

Bien plus qu'un simple duel

Olivier Giroud ne veut pas en entendre parler. «Messi est un joueur incroyable, mais nous n'allons pas lui faire vivre la meilleure soirée de sa vie», a déclaré le partenaire d'attaque de Mbappé. Sur le chemin de la deuxième étoile, la France s'était imposée 4-3 en huitièmes de finale 2018, avec un doublé de Mbappé. Six Argentins et neuf Français de l'époque sont encore présents.

Cela montre clairement que la finale offre bien plus qu'un seul duel. Il y a Hugo Lloris, qui deviendra le gardien ayant disputé le plus de rencontres en Coupe du monde avec 20 matchs, et son homologue, le tueur de penalties Emiliano Martinez. Au milieu de terrain, il y a Aurélien Tchouameni et Enzo Fernandez, ainsi qu'Antoine Griezmann, considéré par de nombreux experts comme le joueur du tournoi, et Rodrigo de Paul. Ou Marcus Thuram, qui pourrait être le premier professionnel à devenir champion du monde comme son père Lilian en 1998. Ou encore la révélation de la Coupe du monde Julian Alvarez et Giroud, qui ont tous deux marqué quatre fois.

Lionel Scaloni et Didier Deschamps se livrent à un duel sur la ligne de touche. Photos: AFP

Messi et Mbappé ont réussi cinq fois - pour les deux, outre le premier prix, il s'agit du «Soulier d'or», du titre de meilleur joueur de la Coupe du monde et des honneurs du football mondial. Leur duel est aussi un duel d'entraîneurs. Ici, Lionel Scaloni, autrefois décrié, à propos duquel Maradona disait qu'il ne pouvait «même pas régler la circulation» - et qui se voit désormais à une place «dont chaque Argentin rêve». Là, l'entraîneur champion du monde Didier Deschamps, qui pourrait être le seul avec Pelé à remporter la coupe du monde pour la troisième fois. Il a révélé sa principale maxime à la mi-temps de la finale 2018 : «Donnez le ballon à Kylian !»

Seul l'Italien Vittorio Pozzo a entraîné une équipe nationale vers deux titres de champion du monde (1934/1938). C'était le premier doublé d'une nation en Coupe du monde, ce que seul le Brésil de Pelé (1958/1962) a réédité jusqu'à présent. Tant d'histoire ! «Ce sera une grande finale», a déclaré Griezmann, le joueur clé de la France. «Sur le terrain ou en tant que spectateur».

