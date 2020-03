L'Union européenne de football (UEFA) a décidé de suspendre provisoirement les Coupes européennes. Selon le journal espagnol Marca, la finale de la Ligue des champions pourrait avoir lieu le 27 juin à Istanbul, et celle de l'Europa League trois jours plus tôt à Gdansk.

La finale de la Ligue des champions le 27 juin?

Jean-François COLIN

La finale de la Ligue des champions 2019-2020 à Istanbul aura-t-elle lieu? Difficile aujourd'hui de répondre par l'affirmative tant l'épidémie de coronavirus provoque son lot d'incertitudes au sujet des compétitions de sport en général, et de football en particulier. Après les suspensions des championnats à travers l'Europe, l'UEFA a décidé à son tour de suspendre ses compétitions de clubs. Selon le journal espagnol Marca, l'instance européenne aurait décidé que la finale de la Ligue des champions se jouerait le 27 juin à Istanbul, et celle de l'Europa League trois jours plus tôt à Gdansk.

Le quotidien explique que ces dates visées ne sont pas anodines, car elles permettraient de boucler la saison juste avant le 30 juin, date de fin de nombreux contrats et prêts pour de nombreux joueurs. Le report d'un an de l'Euro libère en effet des dates en mai, juin et juillet et l’UEFA espère trouver des solutions du point de vue du calendrier, en accord avec les Ligues européennes et l’ECA (l'Association des clubs européens). Le plus dur commence donc maintenant, avec l'établissement d’un nouveau calendrier, évidemment dépendant de l’évolution de la crise sanitaire à travers l’Europe.