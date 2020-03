A qui la semaine anglaise profitera-t-elle? Au F91 ou au Progrès, qui se mesurent au Jos Nosbaum? Au Fola et à Pétange qui affrontent les derniers de la classe? Logée en milieu de semaine, la 16e journée devrait livrer quelques verdicts intéressants.

La fièvre du mercredi soir gagne la BGL Ligue

Jean-François COLIN A qui la semaine anglaise profitera-t-elle? Au F91 ou au Progrès, qui se mesurent au Jos Nosbaum? Au Fola et à Pétange qui affrontent les derniers de la classe? Logée en milieu de semaine, la 16e journée devrait livrer quelques verdicts intéressants.

A la faveur de ce milieu de semaine, le F91 Dudelange (5e, 26 pts) a l'opportunité de se rapprocher à deux longueurs de la troisième place. Victorieux de Pétange (4-2) et de la Jeunesse (1-0) depuis la rentrée, les hommes de Bertrand Crasson - privé de Tom Schnell et Mickaël Garos - doivent réaliser la passe de trois pour entretenir leurs ambitions européennes via le championnat. Côté Progrès (3e, 31 pts), il s'agira de digérer le revers (1-2) concédé face au Racing. Sans Kempes Tekiela, qui a repris l'entraînement, mais n'est pas encore 100% fit pour un pareil choc.

Tapis dans l'ombre de ce match au sommet, dans l'antichambre de leur propre affrontement prévu pour dimanche, le Fola (1er, 33 pts) et l'UT Pétange (2e, 33 pts) se frottent à des sans-grade. Toujours privé de Caron et Muharemovic, le nouveau leader eschois accueille la néo-lanterne rouge Mühlenbach (14e, 11 pts) avec un goût de revanche prononcé suite à la défaite (3-2) subie à l'aller au Bambusch. Chez les Blue Boys, Elvir Pepik relaie comme intérimaire un Fangio Buyse, débarqué dans la foulée de la lourde défaite (0-3) subie face à Rodange. Quant aux hommes de Carlos Fangueiro, c'est un derby communal face précisément au FC Rodange (13e, 12 pts) qui les attend. Après le triste un sur six réalisé en février, il est grand temps d'enfin engranger un succès en 2020 pour l'ex-leader détrôné. Ce sera toutefois sans Jules Diouf, ni Kevin Kerger.

Larrière score trois fois, Mabella s'invite à la deuxième place La 15e journée de BGL Ligue a été marquée par le coup du chapeau que s'offert le défenseur rodangeois Alexis Larrière. Buteur à deux reprises pour le Racing, à Niederkorn, Yann Mabella a rejoint Moussa Seydi juste derrière Danel Sinani, muet dimanche contre la Jeunesse.

Intercalé entre le trio de tête et le TGV dudelangeois, le FCD03 (4e, 29 pts) garde le cap. Le débat de ce mercredi à Oberkorn contre un UNA Strassen (6e, 23 pts) servira de révélateur aux ouailles de Paolo Amodio. Histoire de voir si la suite consistera à continuer de regarder vers le haut ou à rentrer dans le rang. A domicile, le Racing (7e, 19 pts) ambitionne de confirmer son succès ramené dimanche de Niederkorn. Les Ciel et Blanc de la capitale accueillent un US Hostert (9e, 16 pts) qui ne semble pas encore avoir complètement digéré la trêve des confiseurs.

Curieusement, un seul point sépare la Jeunesse (8e, 16 pts) du Victoria Rosport (10e, 15 pts). C'est dire si le déplacement des Bianconeri au Camping recèle de l'importance. Faux pas interdit pour les hommes de Noël Tosi! Et si la rencontre la plus importante de cette 16e journée était finalement ce Mondorf (11e, 14 pts) - Etzella (12e, 14 pts) entre deux adversaires qui flirtent avec la zone rouge? Le vainqueur, s'il y en a un, poussera en tout cas un petit ouf de soulagement avant d'aborder son 17e devoir de la saison dimanche.

Le programme de la 16e journée Tous les matches ce mercredi à 20 heures F91 Dudelange - Progrès Niederkorn

CS Fola Esch - Blue Boys Mühlenbach

FC Rodange 91 - Union Titus Pétange

Racing FCUL - US Hostert

Victoria Rosport - Jeunesse Esch

US Mondorf - Etzella Ettelbruck

FC Differdange 03 - UNA Strassen