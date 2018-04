Le Progrès a confirmé ce dimanche sa remise en avant en remportant une seconde victoire consécutive après les deux faux pas de la semaine dernière. Un match contre la Jeunesse entre deux belles équipes qui s'est joué sur un détail.

«La décision sur un détail, la Jeunesse en fait les frais»

Le débrief revient sur le premier choc de la 21e journée entre le Progrès et la Jeunesse (1-0).

Par Thomas Fullenwarth

Comment le Progrès a-t-il évolué et qu'a-t-il corrigé pour émerger?

Adrien Ferino et Momar N'Diaye dans un duel aérien. La défense du Progrès a fait forte impression. Photo: Christian Kemp

Paolo Amodio proposait un système en 4-1-2-3 en phase offensive et en 4-5-1 en phase défensive. Si le système offensif restait classique, on a encore pu sentir l'absence d'un deuxième meneur de jeu de métier pour épauler Sébastien Thill. En effet, ce dernier subissait un marquage semi-individuel de la part de Todorovic.

Cela le poussait à dézoner un maximum pour se rendre disponible et ni Ramdedovic, ni Vogel, milieux défensifs de métier, n'avaient les armes pour prendre le relais au niveau du jeu. De ce fait, les Jaune et Noir ont beaucoup procédé par de longs ballons sur Karapetian qui s'est battu tant bien que mal face à une charnière centrale eschoise solide dans les duels.

Dans la construction du jeu, les locaux ont réussi à créer le danger lorsque les défenseurs latéraux Fiorani et Soares participaient et apportaient le surnombre. Malheureusement, ces derniers n'ont pas assez enchaîné les montées.

Défensivement, on a pu observer un bloc niederkornois plutôt bas et qui a notamment obligé les ailiers Françoise et De Almeida à redescendre au niveau de leur sentinelle Ramdedovic. De ce fait, à la récupération, ces derniers partaient de beaucoup trop loin pour venir épauler leur avant-centre Karapetian.

De plus, ce placement du bloc a permis aux joueurs de la Jeunesse, plus mobiles, de déclencher plus d’attaques placées et d’apporter le danger dans la surface de Flauss.

Rapidement après la reprise du jeu en seconde mi-temps, on a pu observer que le milieu du Progrès est monté de 10 mètres dans son placement défensif. Ainsi, il a pu empêcher les nombreuses liaisons de passes vers les milieux eschois, Menessou et Todorovic. A partir de ce moment, la Jeunesse procédait à son tour à de longs ballons vers l'avant.

Offensivement, cela a aussi permis au Progrès de partir de moins loin et de mettre plus de pression sur la défense adverse. Ainsi, c’est sur un nouveau coup franc obtenu que Karayer réussissait à ouvrir le score (69e).

Il ne restait plus au Progrès qu’à garder sa rigueur défensive et convertir d’éventuels contres. Cela fut réussi à moitié puisque Flauss gardait sa cage inviolée alors que de nombreux contres étaient vendangés.

Pourquoi la Jeunesse a-t-elle posé des problèmes au Progrès et que lui a-t-il manqué?

Le Niederkornois David Soares tente de bloquer un centre de Marvin Martins (Jeunesse). Photo: Christian Kemp

Marc Thomé proposait quant à lui un système de jeu en 4-1-2-3 en phase offensive et 4-2-1-3 en phase défensive. En effet, lorsque le Progrès était en possession du ballon dans sa zone défensive, Todorovic redescendait d'un cran pour suivre Thill comme son ombre.

Bien en place défensivement, solides dans les duels, les Eschois ont réussi à bloquer les options de jeu de leur adversaire. La grosse activité de Todorovic et Menessou a soulagé l’équipe et a permis de nombreuses récupérations de balle. Le fait que les trois attaquants eschois Kyereh, N'Diaye et Adler soient moins concernés par le travail défensif aura permis la rapide conversion offensive de leur équipe après ces récupérations.

Malheureusement, ces contres n'ont jamais été menés jusqu'au bout. En effet, les Eschois ont souvent péché dans l'avant-dernière ou la dernière passe et ont aussi buté sur une bonne défense du Progrès.

Pourtant, la Jeunesse avait pris le jeu à son compte grâce à beaucoup de mobilité de ses deux milieux Todorovic et Soares qui proposaient de nombreuses solutions de passes en se rapprochant du porteur du ballon quel que soit l'endroit du terrain.

En seconde période, face à un Progrès plus entreprenant, les Eschois ont su rester costauds derrière et toujours dangereux devant.

Mais toujours peu en réussite devant, une grosse erreur de marquage sur un coup de pied arrêté leur sera fatale. Malheur au joueur qui était au marquage de Metin Karayer sur ce coup…

Pourquoi le corps arbitral n'a-t-il pas été à la hauteur?

Ce match entre le deuxième et le quatrième du championnat était prédestiné à être un match serré. C’est bien ce qui est arrivé ce dimanche au stade Jos Haupert. On a pu assister à un match agréable, de très bon niveau, entre deux équipes performantes, d'une valeur sensiblement égale et dans un très bon état d'esprit. A certains moments, on a pu sentir une tension s'installer sur le terrain et sur les bancs.

Malheureusement, c'est venu du fait de certains choix du corps arbitral plutôt discutables. Si l'erreur est humaine, on aura pu relever chez Alain Durieux un certain manque de pédagogie dans certaines situations:

Ne pas laisser l'avantage à l'équipe qui récupère le ballon dans un cas de hors-jeu (deux fois) et ainsi couper le jeu.

Sortir des cartons jaunes sur une main involontaire dans la figure (Adler, 29e) et une main pas vraiment volontaire sur le ballon (Menessou, 60e).

Trop loin du ballon, des décisions erronées sur des phases de jeu amenant des corners plutôt que des 6 mètres par exemple.

Si ces décisions auraient pu changer le cours du match, elles ont apporté une tension qui n’était pas vraiment nécessaire et qui ont, par certains moments, ralenti le rythme agréable du jeu. Si le corps arbitral doit être garant du bon déroulement d'un match de football, il ne doit pas avoir une influence négative sur le jeu. Or, ce dimanche, c'est ce qui est arrivé.

Ce ne sera ni la première fois, ni malheureusement la dernière…

Les Tops

David Soares (Jeunesse): très mobile, infatigable, il a été influent dans le jeu de son équipe en permettant le lien entre la défense et l’attaque.

David Soares, l'une des belles satisfactions eschoises. Photo: Christian Kemp

Metin Karayer (Progrès): fort dans les duels comme son compère Ferino, il a apporté une plus-value en donnant le but de la victoire aux siens.

Mayron de Almeida (Progrès): s'il n'a pas forcément été heureux dans tous ses choix (comme ses coéquipiers), il est celui qui fait le plus d'efforts et cela a vraiment été un plus.

Les Flops

Momar N’Diaye (Jeunesse): il n’a pas assez pesé sur la défense adverse. N’a pas réussi à faire la différence dans n'importe quelle zone où il a évolué. Il n'a justement pas trop frappé au but.

Manu Françoise (Progrès): moins en jambes que d'habitude, il n'a pas réussi à faire parler sa puissance qui lui donne plus d'influence. Une performance un peu inhabituelle.

Le corps arbitral: a tiré le match vers le bas. Heureusement, les joueurs en avaient décidé autrement.