Avec leur défaite au Monténégro (3-0), les Lionceaux sont condamnés à la dernière place de la poule 9 des qualifications de l’Euro U21. Deux buts encaissés pendant la première demi-heure ont rapidement douché les espoirs luxembourgeois.

Sport 2 min.

La cuillère de bois pour les Espoirs

Par Thibaut Goetz

Symbole du renouvellement et du passage de témoin entre deux générations, les nouveaux venus en U21, Held et Johansson, démarrent d’entrée ce match face au Monténégro. Et d’entrée le jeune Pétangeois obtient une faute, mais le coup franc et le corner obtenu dans la foulée ne donnent rien (8e). Le Monténégro montre ensuite les crocs en ce début de rencontre, et Ostrowski reçoit le premier avertissement du match (15e).



La première intervention de Roulez intervient peu après, le portier luxembourgeois repousse un tir de Terzic (19e). Hélas, le portier de l’US Hostert ne pourra rien faire ensuite sur la tentative de Osmajic bien servi par Vukcevic (1-0, 26e). Dans la foulée de cette ouverture du score qui lui a donné des ailes, le Monténégro obtient un coup franc intéressant après une faute de Hall. C’est tiré par Vukotic et le ballon termine au fond (2-0, 29e).

Rapidement à 10 contre 11

Déjà mal embarquée, la rencontre devient vraiment compliquée pour les Lionceaux lorsque Matias écope d’un carton rouge direct pour une faute sur Meris Skenderovic, l’homonyme d’Aldin (51e). Et à l’heure de jeu, Roulez évite que l’addition se corse en repoussant une frappe de Uskokovic (59e). Lucas Prudhomme va juste après réaliser ce qui est seulement la deuxième frappe cadrée du match pour les Espoirs, mais Carevic répond présent dans les buts (60e).

A vingt minutes du terme, c’est cette fois le capitaine Ewert qui se met à la faute au pire des endroits, le latéral concède un penalty transformé par Vukcevic (3-0, 72e). En conclusion un match à oublier pour les ouailles de Manuel Cardoni, et qui les condamne à la dernière place de leur poule. Ils affronteront la Bulgarie mercredi prochain à Niederkorn pour sauver l’honneur. Des Bulgares chez qui ils ont récolté la seule victoire de leur campagne…

Monténégro U21 – Luxembourg U21 3-0

Stade Gradski à Niksic, arbitrage de M.Tschudi, assisté de MM. De Almeida et Jobin (SUI). Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Osmajic (26e), 2-0 Vukotic (29e), 3-0 Vukcevic (72e, s.p.).

Corners : 9 (4+5) pour le Monténégro, 2 (2+0) pour le Luxembourg.

Cartons jaunes: Osmajic (61e) pour le Monténégro; Ostrowski (15e, faute sur Pesukic), Hall (28e, faute sur Osmajic) et Held (31e, faute sur Pesukic) pour le Luxembourg

Carton rouge: Matias (51e, faute sur M.Skenderovic) pour le Luxembourg

MONTÉNÉGRO (4-2-3-1): Carevic; Pesukic, Azemovic, Uskokovic, Vukcevic (cap.); Bubanja, Vukotic; Osmajic (78e Camaj) Terzic (57e Milickovic), Stijepovic; M. Skenderovic (56e Milosevic).

Joueurs non utilisés: Ljubanovic, Drincic, Zecevic et Vucic.

Sélectionneur: Mojas Radonjic

LUXEMBOURG (4-4-2): Roulez; Ewert (cap.), Matias, Hall, Held (46e Duriatti); Johansson, Ostrowski (46e Sacras), A. Skenderovic, Prudhomme; Schaus (62e Avdusinovic), E. Muratovic.

Joueurs non utilisés: Couto Pinto, Machado, Simon et Nsidjine.

Sélectionneur: Manuel Cardoni