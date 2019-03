La Croatie, la Belgique et les Pays-Bas ont remporté ce jeudi soir leur première rencontre des qualifications de l'Euro 2020.

La Croatie dans la douleur, la Belgique et les Pays-Bas déroulent

(ER) - Finaliste de la Coupe du monde, la Croatie a souffert pour son entrée en matière dans ces qualifications de l'Euro 2020. Opposés à l'Azerbaïdjan, les Croates ont été surpris par leurs hôtes du soir qui ont ouvert le score par Sheydaev (19e). Ce n'est qu'en fin de première mi-temps que les vice-champions du monde ont trouvé la faille par Barisic (44e). Les Croates ont finalement décroché la victoite sur un but de Kramaric à la 79e minute (2-1).



Dans le groupe I, l'affiche entre la Belgique et la Russie a tourné en faveur des Diables Rouges 3-1. Tielemans a débloqué le compteur au quart d'heure, sa première réalisation en sélection. Les Russes sont revenus dans la partie dans la minute suivante à la suite d'une erreur de Courtois mise à profit par Cheryshev (16e). Ce n'est qu'en fin de première mi-temps que les joueurs de Roberto Martinez ont repris l'avantage sur un penalty d'Eden Hazard (45e). Le joueur de Chelsea a dénitivement rassuré ses couleurs en signant un doublé à la 88e minute.



Une des surprises de la soirée est venue du Kazakhstan où l'équipe locale (117e nation mondiale) a surpris l'Ecosse (40e) 3-0. Les buts kazakhs ont été inscrits par Pertsukh (6e), Vorogovskiy (10e) et Zainutdinov (51e).

Dans le groupe C, les Néerlandais ont confirmé leur renouveau entrevu lors de la Ligue des Nations. Les Oranje n'ont laissé aucune chance aux Biélorusses 4-0 avec un début de match idéal grâce à des buts de Depay (1re) et Wijnaldum (21e). Les Bataves ont corsé les chiffres en seconde période avec deux nouvelles réalisations signées Depay (55e sur pen.) et van Dijk (86e).

Enfin dans le groupe G, le duel au sommet entre l'Autriche et la Pologne a tourné en faveur de Lewandowski et ses compatriotes (0-1).

La jeune garde des Diables Rouges a été à la hauteur. Timothy Castagne félicite Youri Tielemans, auteur du premier but belge contre la Russie. Photo: dpa





Le point

Groupe C



Pays-Bas - Biélorusse 4-0



Irlande du Nord - Estonie 2-0

Groupe E

Slovaquie - Hongrie 2-0



Croatie - Azerbaïdjan 2-1



Groupe G

Autriche - Pologne 0-1

Israël - Slovénie 1-1



Macédoine - Lettonie 2-1

Groupe I



Kazakhstan - Ecosse 3-0



Chypre - Saint-Marin 5-0



Belgique - Russie 3-1