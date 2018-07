La cinquième édition de la course féminine La Course by Le Tour de France a vu la victoire ce mardi au Grand-Bornand de la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott), qui a grillé dix mètres avant la ligne d'arrivée sa compatriote Anna Van der Breggen (Boels-Dolmans).

La Course by Le Tour: van Vleuten sur le fil, Majerus 23e

(JFC, avec l'AFP). - La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a battu in extremis sa compatriote Anna van der Breggen dans La course by Le Tour (112,5 km), ce mardi au Grand-Bornand.

Déjà victorieuse de la précédente édition de cette course d'un jour inscrite au calendrier de l'UCI, van Vleuten est revenue dans les derniers mètres sur la championne olympique de Rio, en conclusion de la course organisée en prélude à la 10e étape du Tour de France.

Distancée par sa rivale au sommet du dernier col, la Colombière, à moins de 15 kilomètres de l'arrivée, van Vleuten l'a gardée en ligne de mire dans la descente pour la dépasser sur le faux-plat montant de l'arrivée.

Aux JO de Rio, la Néerlandaise avait chuté lourdement dans la dernière descente du parcours et laissé le titre olympique à van der Breggen.

Agée de 35 ans, van Vleuten a enchaîné avec succès après le Giro, une épreuve de dix étapes qu'elle a remportée dimanche en Italie.

La course reprenait pour l'essentiel le parcours de l'étape du Tour, hormis la montée des Glières.

La Luxembourgeoise Christine Majerus (Boels-Dolmans) s'est classée 23e à 7'07". Souvent aperçue en tête de peloton, la championne du Luxembourg, qui sortait de dix jours de course au Giro Rosa, s'est mise au service de sa leader (Anna van der Breggen), avant de réaliser une bonne montée des cols de Romme et de la Colombière.



"J'ai effectué mon boulot pour l'équipe jusqu'au col de Romme, puis après j'ai roulé à mon rythme. Comme je me sentais plutôt bien, j'ai insisté et je ne finis pas si loin de toutes les autres filles qui font partie des meilleurs grimpeuses du peloton. La haute montagne n'est pas du tout mon terrain de prédilection et je suis contente de ma course, même si je suis bien sûr déçue que l'équipe n'ait pas eu la victoire au bout. N'avons rien à nous reprocher, car on a fait tout ce qu'on a pu."



Après deux semaines de compétition, Christine Majerus s'accorde à présent un peu de repos, avant de disputer la Prudentiel RideLondon Classique le samedi 28 juillet, puis le Championnat d'Europe le dimanche 5 août.