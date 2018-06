Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique concourent ensemble contre le Maroc pour organiser le Mondial 2026, dans un duel dont le vainqueur sera désigné ce mercredi à l'issue du Congrès de la FIFA à Moscou. Passage en revue des atouts et faiblesses des deux candidatures avant le résultat du vote.

Sport 4 min.

La course au Mondial 2026: le ticket marocain ou nord-américain?

Tour d'horizon des forces du ticket nord-américain, annoncé comme favori.

(AFP) - Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique concourent ensemble contre le Maroc pour organiser le Mondial 2026, dans un duel dont le vainqueur sera désigné ce mercredi à l'issue du Congrès de la FIFA à Moscou. Passage en revue des atouts et faiblesses des deux candidatures avant le résultat du vote.

Des stades grands et modernes

C'est le point fort du dossier nord-américain: les stades qui, de l'emblématique stade Azteca de Mexico au moderne AT&T Stadium de Dallas, promettent d'attirer un public record. Un total de 23 enceintes sportives - trois au Mexique, trois au Canada, et 17 aux USA - figurent sur la «short list» des organisateurs, pour ce qui pourrait être le premier Mondial à 48 sélections, soit le grand jamais constitué. La capacité moyenne des stades est de 55.000 places. Le plus petit est celui du Toronto FC, champion 2017 de MLS, le BMO Field (45.000 places).

Une cascade d'argent attendue

Les défenseurs de la candidature nord-américaine ont musclé leur jeu financier: leurs projections situent les bénéfices de la compétition à plusieurs milliards de dollars, à un niveau inédit. Le Mondial 2026 rapporterait quelque 11 milliards de dolalrs à la FIFA (9,25 milliards d'euros), sur un chiffre d'affaires attendu de 14 milliards de dollars. Ce bénéfice exploserait de presque quatre fois celui réalisé en 2014 au Brésil (2,6 milliards de dollars).

L'expérience des grands rendez-vous

Le Canada, le Mexique et les Etats-unis ont tous déjà fait leurs preuves dans l'organisation de compétitions majeures de la FIFA, un point qui les distingue du Maroc. Le pays aztèque a ainsi organisé les Coupes du monde en 1970 et en 1986. Les USA ont elles accueilli le Mondial en 1994, un succès commercial et populaire malgré le scepticisme initial autour de leur candidature. Le Canada a lui accueilli le Mondial féminin en 2015 ainsi que celui des moins de 20 ans en 2007.

Fonctionnement huilé

Si le ticket nord-américain était retenu, ce serait la première fois qu'un Mondial serait organisé par trois pays en même temps, dépassant la co-organisation de la Corée du sud et du Japon en 2002. Les organisateurs ont déjà tout prévu: ils comptent organiser 60 rencontres aux Etats-unis, contre dix pour le Mexique et le Canada chacun. L'Oncle Sam accueillera également tous les matches à partir des quarts de finale. La finale se tiendrait au MetLife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey, et les demi-finales à l'AT&T Stadium et au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.



Etats-Unis/Canada/Mexique ou Maroc? Faites vos jeux...

Le Maroc concourt pour la cinquième fois

Un "hub" entre l'Europe et l'Afrique

Son positionnement géographique stratégique est sans conteste son plus bel atout: le Maroc, dont la frontière nord n'est située qu'à 14 km de l'Europe, est au carrefour deux continents parmi les plus friands en matière de ballon rond. Pas étonnant donc de voir le Royaume se positionner comme une candidature «euro-africaine». Du côté de l'Europe, c'est l'argument commercial qui peut séduire notamment au niveau des droits TV avec l'assurance d'offrir une diffusion aux mêmes fuseaux horaire que les siens.



Compacité et homogénéité

Avec une seule et même législation, un seul fuseau horaire, ou encore une seule monnaie (dirham marocain), le Maroc présente un profil plus homogène que celui de «United 2026». Et surtout plus compact face aux distances qui séparent les villes-hôtes de son adversaire. «On propose un concept avec douze villes-hôtes qui sont très proches les unes des autre», souligne Hicham El Amrani, directeur général de «Maroc 2026». «Cela va bénéficier aux joueurs, qui feront des distance beaucoup plus courtes», ajoute-t-il.

Ferveur et destination touristique

Il suffit de voir un «clasico» Real Madrid-FC Barcelone dans un café de Tanger pour se rendre compte de la ferveur incroyable que suscite le football au Maroc, de loin le sport-roi. Outre le succès humain garanti sur son sol, le Royaume peut compter sur son expertise en matière de tourisme pour accueillir l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Les supporters «auront plus de facilités à se déplacer dans un pays où le coût de la vie est relativement plus modéré par rapport à d'autres endroits», abonde M. El Amrani.



Stades modulaires et héritage

C'est «l'innovation» dont les responsables du comité de candidature sont les plus fiers lors de leur présentation: le concept de «stade modulaire», dispositif censé garantir un héritage après la compétition. Pour sa cinquième candidature, le Maroc a prévu douze stades, dont cinq existants à moderniser et trois ultra-modernes à construire. Si certains d'entre eux verront leur capacité de départ dépasser les 40.000 spectateurs pour se conformer aux besoins de la FIFA, ils pourront être ramenés à 20.000 après la compétition pour mieux «s'adapter aux besoins locaux».