La cour d'appel de la FLF plus clémente envers le FCD03

Christophe NADIN La cour d'appel de la FLF a rendu son verdict dans l'affaire de la finale de futsal qui opposait Differdange au Racing. Certaines peines ont été adoucies, les installations differdangeoises sont suspendues et la première manche est gagnée par forfait. Mais quid du titre?

Est-on au bout de nos surprises dans le feuilleton qui a empoisonné la fin de saison de futsal? Peut-être pas, mais on touche au but. Il reste une zone d'ombre à éclaircir. Dans sa séance du mercredi 22 mai, la cour d'appel a examiné l'appel du FC Differdange 03. Un verdict que le conseil d'administration attendait.

La section futsal avait été plombée par de lourdes suspensions à la suite d'incidents qui avaient poussé les arbitres à arrêter la première manche après 17 minutes de jeu.

La cour s'est montrée plus clémente à l'encontre de Cristiano Guedes, initialement suspendu pour six journées. Le joueur s'en tire finalement avec deux journées car la cour a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de voie de fait, mais d'un comportement antisportif. Daniel Oliveira reste suspendu quatorze matches et Manuel Da Rocha ne prend que deux journées à la place de dix car il ne s'agit pas d'une voie de fait, mais juste d'une tentative.

Le comportement antisportif de l'équipe, le jet d'objets et l'empêchement du déroulement normal du jeu valent les mêmes sanctions financières au club de la Cité du Fer. Les installations sont suspendues pour deux matches et la première manche de la finale est gagnée sur tapis vert par le Racing.

En revanche, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la suspension du club de Differdange jusqu'au 31 août 2019, ce qui aurait pu remettre le FCD03 en selle pour une deuxième, voire une troisième manche.

Contacté ce jeudi, Paul Philipp est formel. «Le championnat est terminé. On ne rejouera pas cette saison.» Le président de la FLF reconnaît toutefois qu'il reste une décision à prendre. «Dans notre conseil de lundi, nous déciderons si nous attribuons le titre ou pas au Racing.»

On voit mal comment le club de la capitale ne récupérera pas la couronne. Tout autre verdict pourrait conduire le Racing à interjeter appel afin de pouvoir représenter le pays sur la scène européenne.