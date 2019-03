Coup de projecteur sur les catégories minimes et pré-novices qui ont animé la patinoire de Kockelscheuer lors de la traditionnelle Coupe du printemps.

La Coupe du printemps fait toujours recette

On est encore loin des sauts, des pirouettes et des figures des stars actuelles de la discipline comme Yuzuru Hanyu, Nathan Chen, Rika Kihira, Alina Zagitova ou encore Evgenia Medvedeva mais les jeunes pousses de la discipline, venues d'horizons divers et présentes à Luxembourg, ont offert un joli récital durant trois jours.

20 La catégorie pre-novice lors de la Coupe du Printemps Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images