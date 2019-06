Les joueuses de la capitale ont remporté ce samedi à Hesperange la finale de la Coupe des dames après avoir écarté l'Entente Wormeldange-Munsbach-CSG 4-0.

La Coupe des dames dans l'escarcelle du Racing

Les joueuses de la capitale ont remporté ce samedi à Hesperange la finale de la Coupe des dames après avoir écarté l'Entente Wormeldange-Munsbach-CSG 4-0.

Il n'y a pas eu de suspense lors de cette finale 2019. Rapidement, les filles du Racing ont pris les débats à leur compte et ont trouvé rapidement la faille grâce à deux réalisations en première mi-temps signées Martins (4e et 39e). Durant la seconde période, les Wormeldangeoises ont bien tenté d'inverser la tendance mais sans grande réussite et Cherkane (81e) et Courbin (86e) ont fixé les chiffres à 4-0.



8 Elodie Martins a inscrit un doublé lors de cette finale 2019. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Elodie Martins a inscrit un doublé lors de cette finale 2019. Photo: Stéphane Guillaume Isabel Albert de l'Entente Wormeldange-Munsbach-Grevenmacher pressée par Julie Wojdyla. Photo: Stéphane Guillaume Sara Courbin a clôturé les chiffres en fin de match. Photo: Stéphane Guillaume La joie des filles du Racing Luxembourg après le deuxième but d'Elodie Martins. Photo: Stéphane Guillaume Claudia Veloso prend le meilleur sur Stella Inacio. Photo: Stéphane Guillaume Elodie Martins à la lutte avec Catherine Have. Photo: Stéphane Guillaume Après une 2e place en Ligue 1, le Racing et sa capitaine Julie Wojdyla ont décroché la Coupe des dames. Photo: Stéphane Guillaume La traditionnelle photo de joie des lauréates et de leur trophée. Photo: Stéphane Guillaume