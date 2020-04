Il est désormais autorisé de s'entraîner dans le centre sportif du Kirchberg. Mais, pour l'instant, la mesure ne concerne que les meilleurs athlètes et selon des conditions de sécurité strictes.

La Coque siffle la fin du confinement des champions

(pj avec David Thinnes) Depuis le 14 mars, la Coque était bien silencieuse. Plus un sportif, professionnel ou amateur, autorisé dans l'enceinte. Mais cela va changer suite à la décision prise en conseil de gouvernement, mercredi. Selon les recommandations du Comité national olympique luxembourgeois (COSL), les entraînements vont pouvoir reprendre à l'intérieur du Centre national sportif.

Voilà quelques jours déjà que le président du COSL, André Hoffmann, avait adressé cette demande au Premier ministre et son ministre des Sports, Dan Kersch (LSAP). La voilà approuvée mais uniquement pour les sportifs de haut niveau, faut-il préciser.

Pas encore les judokas

Pour Alwin de Prins, directeur de l'Institut luxembourgeois de haute performance sportive (LIHPS), il s'agit d'une «étape extrêmement importante pour le sport de compétition». Et de poursuivre : «L'attrait de l'entraînement à domicile ne dure qu'un temps. Les athlètes ont pu survivre à ce rythme avec une dose supplémentaire de motivation. Mais à un moment donné, ils sont épuisés mentalement et doivent se remettre en question.

Un marathon de patience attend les sportifs Directeur du service virologie du Laboratoire national de santé, le Dr Trung Nguyen estime qu'il y aura des priorités à respecter à l'heure du déconfinement. Le sport passera après la santé et l'économie.

Mais l'ancien nageur souligne que toutes les disciplines ne pourront retrouver les installations du Kirchberg, le 4 mai prochain. Les arts martiaux, par exemple, devront ainsi se montrer patients. Et cela même si de son côté le directeur du Centre national, Christian Jung, déclare que les derniers détails sont encore en cours de préparation. Dès le début de la semaine prochaine, il en saura plus sur la bonne façon de gérer salles, pistes, bassins et autres équipements.

Jeudi matin, en visioconférence, la commission de la Santé et des Sports se réunira avec comme seul sujet à aborder avec Dan Kersch, la stratégie de sortie du déconfinement pour les sportifs, jeunes comme majeurs et de toutes les disciplines. Certains auraient-ils des fourmis dans les jambes?

