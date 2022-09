Les Championnats d’Europe de TeamGym s’ouvrent ce mercredi au Kirchberg avec près de 800 athlètes.

Sport 1 3 min.

Gymnastique

La Coque passe en mode acrobatique

Christophe NADIN Les Championnats d’Europe de TeamGym s’ouvrent ce mercredi au Kirchberg avec près de 800 athlètes.

Ce n’est pas la déclinaison la plus connue de la gymnastique, mais c'est sans aucun doute la plus spectaculaire. Le TeamGym se pratique par équipe féminine, masculine ou mixte. Six à 12 membres composent l'équipe et trois agrès sont au programme: le sol, le tumbling et la trampoline.



Un bon Tour à jouer au Luxembourg Sans doute moins relevé que celui de l’an dernier, le plateau de la 82e édition du Tour de Luxembourg qui s’élance ce mardi offrira des perspectives aux audacieux.

La chorégraphie est l'un des éléments à maîtriser au sol. Les qualités athlétiques et la technique permettent aux meilleures de se départager. D'abord appelée EuroTeam lors de son lancement en 1996 en Finlande, la compétition a mué depuis. Les clubs ont fait place aux équipes nationales et le premier Championnat d’Europe est né en 2010 en Suède.

Douze ans plus tard, la manifestation s'exporte au Luxembourg alors qu'elle n’en est qu'à ses balbutiements au pays. «L'idée a germé il y a deux ans et demi», se souvient Roby Biwer, le président du comité d'organisation. «Nous étions trois villes candidates. Nous et deux grandes métropoles européennes. Le comité technique de la Fédération européenne a très vite été séduit par l'infrastructure qu’offre la Coque, la gratuité des transports publics et les facilités d’accueil sur le plateau du Kirchberg.»

L'affaire était entendue et la machine s'est mise en marche. Non sans mal. «On a bien sûr eu le Covid comme parasite. Il a notamment retardé le dernier Euro qui s'est tenu à Guimarães au Portugal en décembre dernier. Et comme on ne pouvait pas déployer notre stratégie publicitaire avant la fin de l'événement, ça fait un peu court en termes de visibilité.»

Près de 900 personnes

Pas de quoi freiner le comité d'organisation et les quelque 160 bénévoles qui vont entourer cet événement en principe organisé tous les deux ans et qui va rassembler près de 900 personnes, entourage, staffs médicaux et juges compris à partir de ce mercredi.

«Les qualifications sont programmées les deux premiers jours. Les compétitions concernent les Juniors et les Seniors. Les huit meilleures équipes accéderont aux finales vendredi et samedi», poursuit Roby Biwer. «Il y aura une équipe luxembourgeoise chez les Juniores. Pour l'avoir vue à l’œuvre ces derniers mois, je peux vous garantir que les progrès sont manifestes.»

Les pays nordiques en force

Il reste à savoir si ce sera suffisant pour accéder à la finale. Des épilogues dans lesquels on retrouve invariablement les pays nordiques avec le Danemark, la Suède, l'Islande et la Norvège qui ne laissent généralement que des miettes à leurs adversaires.

Cinquante-et-une nations sont attendues au cœur de cette semaine pour lancer les hostilités. «Nous comptons sur 3.000 spectateurs le samedi. Le format ne laisse pas de répit et promet du spectacle. Une fois une équipe passée au sol, on enchaîne directement avec un autre agrès», souligne l'organisateur, qui attendait l'officialisation de la venue du Grand-Duc pour samedi.

Si ce rendez-vous ne concerne que l'Europe pour l’instant, des observateurs de fédérations mondiales de gymnastiques sont attendus en cette fin de semaine dans la capitale pour évaluer la possibilité d'étendre ça au-delà des frontières du Vieux Continent. La Tunisie, les Etats-Unis et le Qatar devraient ainsi suivre ça de près.

Cette organisation XXL a reçu le soutien des ministères du Tourisme et des Sports, de la Coque ainsi que de la Ville de Luxembourg, ce qui devrait permettre à la FLGym d'équilibrer son budget une fois les triples vrilles et les saltos terminés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.