Battu 0-1 par la Colombie ce jeudi à Samara, le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde en raison... d'un nombre de cartons jaunes reçus (6) plus élevé que le Japon (4), dominé sur le même score (0-1) dans le même temps par la Pologne à Volgograd. Les deux pays possédant le même nombre de points (4) et une différence de buts identique (4-4).

La Colombie assure, le Japon à qui-perd-gagne, le Sénégal éliminé au... fair-play

Jean-François COLIN Battu 0-1 par la Colombie ce jeudi à Samara, le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde en raison... d'un nombre de cartons jaunes reçus (6) plus élevé que le Japon (4), dominé sur le même score (0-1) dans le même temps par la Pologne à Volgograd. Les deux pays possédant le même nombre de points (4) et une différence de buts identique (4-4).

Equilibrée, mais fermée et sans but, la première mi-temps de Sénégal - Colombie, jeudi à Samara, a néanmoins connu deux faits saillants: à la 17e minute, la vidéo assistance est justement venue invalider la décision de l'arbitre serbe, Milorad Mazic, qui avait accordé un penalty au Sénégal pour une intervention suspecte de Davinson Sanchez sur Sadio Mané dans le rectangle colombien; ensuite, à la 31e minute, le stratège colombien du Bayern Munich, James Rodriguez doit sortir sur blessure (touché au mollet gauche), remplacé par Luis Muriel (FC Séville).

Les minutes s'égrènent, et le Sénégal d'Aliou Cissé, qui peut se suffire d'un match nul, tient le bon bout... jusqu'à la 74e minute, et la reprise de la tête victorieuse du défenseur du FC Barcelone, Yerry Mina (0-1 pour la Colombie). Plus rien ne changera dans cette partie, et les Lions sont éliminés uniquement au... nombre de cartons jaunes reçus (6, contre 4 pour le Japon), selon le règlement de la FIFA! Une grande première dans l'histoire de la Coupe du monde.



A Volgograd, face à une Pologne poussive, déjà éliminée après deux défaites sans relief contre le Sénégal et la Colombie, le Japon d'Akira Nishino n'avait besoin que d'un petit point pour valider sa qualification en huitièmes de finale. Mais les Samouraïs Bleus ont joué avec le feu... Pile à l'heure de jeu, le défenseur de Southampton, Jan Bednarek ouvre la marque pour les Aigles Blancs (0-1, 60e) sur une reprise de volée consécutive à un coup franc distillé par Rafal Kurzawa.

Battus, les Asiatiques sont néanmoins qualifiés pour les huitièmes de finale, et joueront mardi à 20 heures à Moscou contre le premier du groupe H, soit l'Angleterre, soit la Belgique. Première du groupe G, la Colombie se frottera elle au dexuième du groupe H lundi à 20 heures à Rostov-sur-le-Don.

Le Japon sera donc le seul représentant du continent asiatique en huitièmes de finale. Il n'y a par contre plus aucune équipe africain en lice dans ce Mondial 2018.