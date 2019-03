Prince Junior a profité de la 15e édition des Kings of Muay Thaï, samedi soir à Luxembourg, pour inscrire une cinquantième victoire à son palmarès. Yassine Hihi, Tony Lopes et Yasemine Colak se sont aussi imposés alors Gianni Speciale et Julien Gracco se sont faits surprendre.

La cinquantième rugissante de Prince Junior

Didier HIEGEL Prince Junior a profité de la 15e édition des Kings of Muay Thaï, samedi soir à Luxembourg, pour inscrire une cinquantième victoire à son palmarès. Yassine Hihi, Tony Lopes et Yasemine Colak se sont aussi imposés alors Gianni Speciale et Julien Gracco se sont faits surprendre.





36 Les Kings of Muay Thaï ont fêté leur 15e édition samedi soir. Photo: Faton Agoli

Les lumières du hall omnisports de la rue de Strasbourg se sont rallumées. Sur le bords du ring qu'il vient de quitter après une dernière photo de famille, Eric Kadouche arbore un large sourire. La quinzième édition des Kings of Muay Thaï a de nouveau rempli le cahier des charges d'une soirée à succès: ambiance, oppositions de style, suspense et qualité des combattants.

«Ce soir, j'ai vraiment aimé les combats que nous avons présentés. Tous étaient équilibrés et s'il y a eu des KO, ils ont eu lieu suite à des renversements de situation, ça signifie que les oppositions mise en place étaient géniales.»



En point d'orgue de la soirée, Prince Junior est venu apporter lui même la cerise sur le gâteau en remportant sa cinquantième victoire en 51 sorties. Toujours invaincu, il a disposé du Français Mathieu Guevara qui était venu remplacer au pied levé Achille Robinet, forfait sur blessure.

Face à un adversaire qui a sauté sur l'occasion de venir à Luxembourg en début de semaine, le champion luxembourgeois a d'abord analysé la situation avant de monter en puissance et faire de nouveau apprécier sa science du combat.

«Mathieu Guevara était bien préparé, de toute façon les grands boxeurs sont toujours bien préparés. Pour une fois, nous avions décidé de ne pas adopter de stratégie et nous adapter au style de l'adversaire. C'est un gaucher, on s'était dit que nous allions voir au cours du premier round comment il bouge et qu'on adopterait la boxe de Prince au fur et à mesure. Une fois que nous avons eu les informations, Prince a démarré», nous a confié son mentor après le combat.

«J'ai envie de boxer tous les Parisiens»

Tout sourire, comme à son habitude, Prince Junior était lui aussi très satisfait de sa prestation. «Je m'étais préparé contre un adversaire droitier et j'ai dû changer mes plans ce qui explique ce premier round d'observation. J'ai donc repris la stratégie appliquée face à Celestin Mendes (le 2 mars à la Nuit des Guerriers de Pont-à-Mousson), qui est un gaucher. J'ai vu qu'il attendait pour placer des contres, alors j'ai changé de garde et ça lui a compliqué les choses. Le plus difficile a été de placer des coups puissants sans qu'il les contre.»

Guevara a cherché le coup dur, ses coudes ont touché le visage du Luxembourgeois à quatre ou cinq reprises sans toutefois faire la différence d'ou les appels de son coin à remonter ses bras pour se protéger. «J'ai tendance à descendre ma garde... heureusement que j'ai un bon coin!»



Une fois ses marques prises, Prince Junior a accéléré le rythme pour faire la différence. «Il ne fallait pas lui laisser de marge. Il fallait aussi que je montre aux Parisiens qu'il ne faut pas qu'ils se prennent toujours pour de grands champions. J'ai envie de boxer tous les Parisiens, leur montrer qui je suis et défendre au mieux les couleurs du Luxembourg comme je l'ai fait devant mon public. » Le message est lancé. «

Le prochain combat du Luxembourgeois est déjà programmé. A Liège, le 13 avril, il se mesurera au Lyonnais Ryan Mekki (Nacer Team). Une petite interrogation subsiste toutefois puisqu'il est sorti du ring samedi soir avec le gros orteil du pied droit endolori. «Je vais bien me soigner. Je suis confiant, ça devrait tenir.»

La blessure de Yassine Hihi qui l'avait handicapé de longs mois n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il a fait son retour entre les cordes et a démontré qu'il avait toujours cette capacité à faire très mal sur un coup. C'est d'un coup de coude du bras gauche qu'il a blessé Hassan Brandt à la pommette et à l'œil, obligeant ainsi l'arbitre à mettre fin au combat à la deuxième reprise.

«On avait décidé de travailler les coudes d'entrée car Yassine a boxé un gaucher et nous avions peur du choc de tête qui peut abréger le combat dans un sens comme dans l'autre», a analysé son coach par après.

Toujours du côté du Sandsak, Tony Lopes n'est resté sur le ring que moins de deux rounds. Suite à un low kick sur la cuisse droite, Nabil s'est tordu la cheville droite et a dû renoncer à poursuivre.

Hennion cueille Gracco, Speciale malheureux

La Team Hennion a frappé fort. Après Alan Leroy qui s'est débarrassé de Nikolas Nomal par KO en ouverture du gala, c'est Isaie Hennion qui s'est mis en évidence face à Julien Gracco. Cette opposition entre le jeune nak muay de 17 ans, qui fêtait là son premier combat semi pro, et l'expérimenté combattant professionnel de MMA avait laissé planer pas mal d'interrogations. Le fils de Gabriel s'est chargé lui même de lever les doutes en infligeant un KO à son adversaire en lui plaçant une belle droite au menton lors de la deuxième reprise.

Gianni Speciale était bien malheureux à la sortie de la salle. Il se demandait encore comment il s'y était pris pour passer complètement à côté d'un premier combat professionnel qu'il attendait tant. A 34 ans, il ne manque pas d'expérience mais il est venu s'empaler sur le coude de Paolo Renna après tout juste une poignée de secondes. Le dessus du crâne ouvert, le médecin du gala a de suite abrégé les débats. «C'est complètement de ma faute. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui étaient venues me soutenir», devait-il commenter.

«Gianni a fait une erreur par manque d'expérience en classe A. C'est une erreur à ne pas faire face à des adversaires expérimentés et rodés à ce genre d'attaque», a indiqué son coach.

Du côté des filles, Yasemine Colak a démarré en trombe son combat face à Lucie Dumont en espérant faire rapidement la différence. Grippée avant le combat et forcément en déficit de cardio au fur et à mesure des échanges, la protégée de Mous Bouharrak a su gérer son avantage pour avoir la préférence des juges.

En Classe B, Inès Pilutti s'était mise en mode diesel contrairement à son habitude de prendre ses adversaires à la gorge. La Thionvilloise est ensuite montée dans les tours et s'est logiquement imposée face à Elsa Clarisse même si le verdict des juges a été partagé.

Quant à Sara Viera, du club organisateur, elle a dû s'avouer battue pour son troisième combat. C'est Océane Divoux qui l'a emporté.

Les résultats

C 78 kg : Alan Leroy (Hennion Gym) bat Nicolas Nomal (Sansak) KO 1er round

C 67 kg : James Brophy (Street Sport) bat Velihan (Sayfa MT)

C 50 kg : Océane Divoux (Esprit Tha¨) bat Sara Viera (Sandsak

C 65 kg : Mathieu Alès (Sandzak) bat Joe Kayser (Alma)

C 55 kg : Goran Chevalier (ASSM MT) bat Nikolas Neu (Sandsak)

B 70 kg : Isaie Hennion (Hennion Gym) bat Julien Gracco (Vendetta Gym) KO 2e round

B 63,5 kg : Juan David (Vendetta Gym) bat Hamza Ghalay (Team Valente) KO 2e round

B 55 kg : Ines Pilutti (Siam Boxing) bat Elsa Clarisse (ACTKB 87)

B 72 kg : Tony Lopes (Sandsak) bat Nabil (Chavelot MT) arrêt 2e round

A 58 kg : Yasemine Colak (Team Bouharrak) bat Lucie Dumont (Carolo MT)

A 63,5 kg : Paolo Renna (Girardi Team) bat Gianni Special (Sandsak) arrêt 1er round

A 71 kg : Yassine Hihi (Sandsak) bat Hassan Brandt (Strasbourg MT) arrêt 2e round

A 63,5 kg : Prince Junior (Sanfsak) bat Mathieu Guevara (Muay Siam)