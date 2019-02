Le Racing a assuré sa place pour les play-offs à l'issue de la 15e journée de Ligue 1 alors que l'US Esch grappille une place au général à la suite du match nul entre Dudelange et le Samba 7.

La bonne opération pour Clervaux et Esch, le Racing cartonne

Pas de changement dans le top 4

Le Racing a assuré sa place pour les play-offs à l'issue de la 15e journée de Ligue 1 alors que l'US Esch grappille une place au général à la suite du match nul entre Dudelange et le Samba 7.



Par Stéphane Guillaume



L'Amicale Clervaux a profité du faux pas d’Aspelt pour prendre trois points d’avance et occuper seule la troisième place, grâce à une victoire face à l’Union Titus Pétange (6-3). «La victoire contre Pétange était très importante pour nous sur le plan mental car on ne voulait pas perdre la troisième place. Nous sommes sur le bon chemin pour finir la saison régulière et préparer les play-offs», estime Sergio Sarmento.



Clervaux a donc mis fin à sa série de trois défaites consécutives. «Je l'avais expliqué au début de saison, nous sommes limités avec les joueurs et c'est souvent dans les derniers instants que nous avons perdu le fil du match. Il y a ce petit plus qui nous manque encore mais je félicite mes joueurs et l’entraîneur pour le chemin qu'ils ont parcouru jusqu’à maintenant. Les nouveaux se sont bien intégrés. On a appris de nos fautes mais maintenant, on prépare nos futures échéances», se réjouit le président clervallois.

Le duel entre le Sparta Dudelange et le Samba 7 Niederkorn s’est clôturé sur un score de parité (5-5). L’artificier niederkornois Thomas Luis s’est offert un triplé et le but égalisateur dans les dernières secondes de jeu. «Je pense que ça devait être un match agréable à regarder pour les supporters. Les deux équipes voulaient gagner et c'était très équilibré au niveau de la possession du ballon. Nous avons buté sur un très bon gardien alors que nos adversaires n'ont pas su concrétiser leurs contre-attaques. Ils ont même raté une action avec un but vide. Le match nul est assez logique. Cela doit être très frustrant pour le Sparta d'être rattrapé à quinze secondes de la fin surtout que pour moi, c'était une faute légère mais faisons confiance aux arbitres», estime le buteur du Samba 7.



L'US Esch garde espoir



L’US Esch a galéré durant trente minutes face au FC Nordstad (4-1). Les Nordistes ont tenu bon à la pause (1-1) puis durant les dix premières minutes de la seconde période. «Nordstad est bien entré dans la rencontre et a pris aussitôt l'avantage mais mon équipe n'est pas arrivée à tenir le coup au cours de la seconde mi-temps. Esch, qui d'ailleurs a réalisé un très bon match, a pris l'avantage à dix minutes de la fin (2-1). Il nous reste quatre finales à disputer. Notre dernier espoir est de décrocher le plus de points possible pour accéder aux barrages. Nous n'abandonnerons pas», commente le secrétaire Fabio Barreiro qui pour l'occasion remplaçait sur le banc le coach Frederico Silva, suspendu.



Le Racing Luxembourg a réussi la performance de la saison en infligeant une correction au FC Bettendorf (27-1). Le champion en titre a aussi assuré sa place dans les play-offs. Avec dix-sept points d'avance sur le cinquième classé et à quatre journées de la fin, il ne peut plus rien lui arriver.

Face aux Red Boys Aspelt, Differdange 03 n’a pas fait dans la dentelle avec une large victoire 11-1. Si le FCD03 est d'ores et déjà qualifié pour les play-offs, il lui reste encore quatre matchs pour terminer la saison régulière sur un sans-faute.



Abilio Costa et l'US Esch ambitionnent encore de décrocher leur place pour les play-offs. Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1



AS Sparta Dudelange - Samba 7 Niederkorn 5-5

Racing Luxembourg - FC Bettendorf 27-1

US Esch - FC Nordstad 4-1

Amicale Clervaux - Union Titus Pétange 6-3

FC Differdange 03 - Red Boys Aspelt 11-1

Le classement



1. FC Differdange 03 42 points

2. Racing Luxembourg 37

3. Amicale Clervaux 24

4. Red Boys Aspelt 21

5. AS Sparta Dudelange 20

6. US Esch 18

7. Samba 7 Niederkorn 18

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 10

10. FC Bettendorf 0

Les résultats de la 15e journée de Ligue 2



FC Wiltz 71 - ALSS Luxembourg 2-8

Wilwerwiltz - CS Fola Esch 8-7

All Stars Colmar-Berg - RAF Differdange 3-0 (forfait)

Miseler Léiwen Wintrange - US Esch II 3-0 (forfait)

Le classement



1. ALSS Luxembourg 34 points

2. Wilwerwiltz 31

3. RAF Differdange 22

4. CS Fola Esch 21

5. FC Wiltz 71 19

6. All Stars Colmar-Berg 15

7. Miseler Léiwen Wintrange 12

8. US Esch II 10

9. 58 Latdevils Garnich 1