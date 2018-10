Battu o-1 ce vendredi à Minsk par la Biélorussie, le Luxembourg abandonne la première place du Groupe 2 en Division D de la Ligue des Nations à son adversaire du soir. Prochaine échéance pour les Roud Léiwen: lundi (20h45) contre Saint-Marin. Victoire obligatoire!

La Biélorussie détrône le Luxembourg

Jean-François COLIN Battu o-1 ce vendredi à Minsk par la Biélorussie, le Luxembourg abandonne la première place du Groupe 2 en Division D de la Ligue des Nations à son adversaire du soir. Prochaine échéance pour les Roud Léiwen: lundi (20h45) contre Saint-Marin. Victoire obligatoire!

de notre envoyé spécial à Minsk

Le match et sa note

Comme pressenti, Lars Gerson, après un ultime test négatif au début de l'échauffement, et Mario Mutsch n'entraient pas en ligne de compte pour le débat. Le trentenaire du Progrès est d'ailleurs d'ores et déjà forfait aussi pour le prochain match, face à Saint-Marin lundi au Josy Barthel.

Luc Holtz aligne un 4-2-3-1, avec le duo Philipps - Martins devant la même défense qu'en septembre face à la Moldavie (Jans, Chanot, Malget, Carlson), tandis que, de droite à gauche, le trident Olivier Thill - Sinani - Turpel évolue en soutien de l'attaquant, Aurélien Joachim.

Les deux uniques faits de jeu d'un premier quart d'heure soporifique sont le choc violent entre Saroka et Philipps (7e), nécessitant de longues minutes de soin pour le joueur du Legia Varsovie, le préposé à la civière s'autorisant même une entrée prématurée sur la pelouse, et la réprimande de Monsieur Palabiyik à Sinani, contraint de passer par la case banc de touche pour... appliquer du tape de la couleur de ses chaussettes, rouge, sur ses chevilles (12e). C'est dire si le public clairsemé du Dinamo Stadium a du football à se mettre sous la dent. Jamais l'expression éculée de round d'observation n'aura aussi bien porté son nom.



La tension sur la pelouse est palpable, et on sent les deux équipes incapables de se libérer complètement. La première place du Groupe 2 de la Division D dans cette Ligue des Nations est en jeu, et... cela se perçoit, notamment au travers d'approximations techniques inhabituelles. Dans le système en 4-1-4-1 d'Igor Kriushenko, le flanc droit biélorusse passe doublement à l'offensive, l'arrière-droit Polyakov, puis le milieu droit Nekhaychik distillant coup sur coup deux centres dangereux pour la tête, d'abord de Saroka (17e), puis de Stasevich (23e) pour deux reprises non-cadrées.

Moris pas assez ferme, Saroka en profite



Les tirs bien trop enlevés de Stasevich (30e) et Jans (33e) ne troublent pas la torpeur qui a peu à peu envahi la nuit de Minsk. Et c'est alors qu'on se dirige vers un retour aux vestiaires sans but que le maître à jouer biélorusse, Stanislav Dragun, décalé côté droit, adresse un centre au point de penalty. Moris n'est pas suffisamment autoritaire devant Nekhaychik et le ballon revient sur le pied gauche de l'attaquant, Anton Saroka, qui, d'une reprise en pivot, secoue les filets visiteurs (1-0, 43e). La fin du premier acte est à l'avantage des locaux, qui manquent de doubler la mise dans le temps additionnel via le pied droit de Dragun, laissé anormalement seul dans le rectangle. Moris est cette fois vigilant et concède le... premier corner du match (45+2).

Anton Saroka vient d'ouvrir la marque pour la Biélorussie, et est félicité par son capitaine, Aleksandr Martynovich (n°13). Photo: AFP

Luc Holtz opère un premier changement dès la reprise: l'Ettelbruckois offre à Enes Mahmutovic ses premières minutes de jeu en Ligue des Nations en remplacement de Kevin Malget. Le rythme des échanges n'est pas plus élevé. La reprise de la tête croisée d'Olivier Thill sur un centre de Jans passe de peu à côté (50e), et dans la foulée, la glissade de Mahmutovic devant Dragun aurait pu coûter très cher aux Roud Léiwen (52e).

Le manque de temps de jeu d'un Chris Philipps se fait cruellement ressentir, tandis que Dirk Carlson souffre dans son couloir devant Nekhaychik, Dragun et même Polyakov et que la production offensive globale côté luxembourgeois est beaucoup trop mièvre, même si les ouailles de Luc Holtz forcent leurs deux premiers corners de la rencontre dans le quatrième quart d'heure. Gerson Rodrigues remplace un Olivier Thill fantomatique sur son flanc droit (56e). Le rasta du Sheriff Tiraspol investit le couloir gauche et Danel Sinani migre à droite.

Le Luxembourg n'est pas loin de craquer après l'heure de jeu: Chris Philipps est obligé de sauver de la tête à même sa ligne de but un corner rentrant très vicieux de Stasevich (61e), puis Putilo, beaucoup trop indolent sur ce coup-là, manque un but tout fait sur un centre à ras-de-terre de Nekhaychik (64e). Holtz brûle sa dernière cartouche à un gros quart d'heure du terme, en jouant son joker Da Mota en lieu et place de Turpel (73e).

Le puncheur du Racing ne parviendra pas à inverser la tendance: le Luxembourg concède sa première défaite en Ligue des Nations, et surtout, laisse la première place du groupe 2 à la Biélorussie qui accueillera la Moldavie lundi, toujours au Dinamo Stadium. Quant à Luc Holtz et ses hommes, l'opération-rachat passera par une prestation probante et, bien sûr, une victoire lundi (20h45) contre Saint-Marin - battu 2-0 à Chisinau par la Moldavie ce vendredi - au stade Josy Barthel.



La note du match: 8/20.



Le fait du match

Difficile de lui en tenir vraiment rigueur vu ses dernières prestations parfaites avec la sélection dont il a déjà été, à maintes reprises le sauveur attitré, mais force est de reconnaître qu'Anthony Moris a sa responsabilité engagée sur le but biélorusse de Saroka juste avant le repos. Le gardien virtonais intervient trop mollement devant Nekhaychik, conséquence: le ballon lui échappe et aboutit dans les pieds de l'attaquant de Lokeren qui met fin à une série de quatre matches d'invincibilité de la sélection luxembourgeoise.



L'homme du match

Difficile de retirer un élément dans une prestation globale assez mièvre côté grand-ducal. Disons simplement que Christopher Martins, placé au côté d'un Chris Philipps en manque criant de compétition, est un des rares Lions Rouges à avoir vraiment évolué à son niveau, ce vendredi à Minsk.

Stanislav Dragun (en blanc) éprouve toutes les peines du monde à bloquer Christopher Martins. Photo: AFP





Réaction

Luc Holtz: «Je suis déçu par le résultat, mais pas par la performance. Je suis très satisfait de la performance. Ils n'ont eu que trois, quatre situations dangereuses sur des centres avant le but. Ce but est d'ailleurs un cadeau de notre part, ça ne doit pas arriver. Nous avons été en difficulté lors du troisième quart d'heure. En deuxième mi-temps, il y a eu une domination de notre part, mais nous n'avons pas pu trouver la faille. La Biélorussie est une équipe très athlétique. Mais je le répète: il nous reste un match retour. Le remplacement de Kevin Malget n'était pas dicté par des considérations tactiques, mais est intervenu à cause d'une blessure: Kevin n'arrivait plus à marcher.»

Biélorussie - Luxembourg 1-0

Dinamo Stadium de Minsk, pelouse en parfait état, temps frais mais sec, environ 12.000 spectateurs payants, arbitrage d'Ali Palabiyik, assisté de Serkan Olguncan et Serkan Cimen (TUR). Mi-temps: 1-0.

Le but: Saroka (43e)



Corners: 3 (1+2) pour la Biélorussie: 6 (0+6) pour le Luxembourg.

Cartons jaunes: Volodko (66e, faute de main volontaire), Maevski (72e, gaminerie avec Jans suit à un accrochage bénin) à la Biélorussie; Turpel (68e, sèche vigoureusement Stasevich par derrière), Jans (72e, gaminerie avec Maevski suite à un accrochage bénin), Sinani (82e, semelle sur Maevski) au Luxembourg.

BIÉLORUSSIE (4-1-4-1): Gorbunov; Polyakov, Martynovich (cap.), Sivakov, Volodko; Maevski; Nekhaychik, Dragun (81e Korzun), Putilo (75e Kendysh), Stasevich; Saroka (87e Laptev).

Remplaçants non-utilisés: Chernik, Gutor; Burko, Politevich, Kovalev, Signevich, Kislyak, Rios et Skavysh.

Sélectionneur: Igor Kriushenko.

LUXEMBOURG (4-2-3-1): Moris; Jans (cap.), Chanot, Malget (46e Mahmutovic), Carlson; Martins, Philipps; O. Thill (56e Rodrigues), Sinani, Turpel (73e Da Mota); Joachim.

Remplaçants non-utilisés: Schon, Kips; Jänisch, Bohnert, Gerson, Barreiro, Mutsch, V. Thill et Deville.



Sélectionneur: Luc Holtz.