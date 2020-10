Il fallait s'y attendre. Alors que les clubs de l'élite n'en finissent plus de compter les cas positifs au covid-19 dans leurs rangs, la Fédération de football et la Ligue viennent de décider d'arrêter le championnat durant les trois prochaines semaines.

La BGL Ligue sur la touche jusqu'au 22 novembre

(DH) - Le bon sens a prévalu. La Fédération luxembourgeoise de football et la Ligue (LFL) ont convenu de mettre le championnat entre parenthèses lors des trois prochaines semaines. Il est vrai que la deuxième vague de covid-19 n'a pas épargné les effectifs de l'élite, et ce, malgré la multiplication des tests et le respect des consignes lors des entraînements en semaine.

La reprise de la compétition est, a priori, prévue après la trêve internationale qui verra la sélection nationale évoluer à Chypre (le 14.11) et contre l'Azerbaïdjan (le 17.11). En d'autres termes, deux journées de championnat sont reportées, de même que les rencontres de mise à jour qui étaient programmées.

La FLF a tenu à préciser que les entraînements des équipes de BGL Ligue «peuvent se dérouler normalement» pendant la suspension de la compétition. Pour rappel, les championnats des divisions inférieures, eux, demeurent toujours en suspens.

