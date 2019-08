La saison 2019-2020, qui débute ce dimanche, s'annonce particulièrement indécise. Si quelques formations ont misé sur la continuité, le mercato a bouleversé les cadres de certaines équipes du championnat et non des moindres.

La BGL Ligue reprend ses droits avec de nombreuses inconnues

Eddy RENAULD La saison 2019-2020, qui débute ce dimanche, s'annonce particulièrement indécise. Si quelques formations ont misé sur la continuité, le mercato a bouleversé les cadres de certaines équipes du championnat et non des moindres.

Le F91 va-t-il s'offrir un cinquième titre de rang? Le Fola pourra-t-il à nouveau se mêler à la course aux lauriers? Rodange pourra-t-il éviter de faire à nouveau l'ascenseur? Les questions sont nombreuses à quelques heures du premier coup de sifflet de la saison.



Dominateur depuis 2015-2016 sur le championnat et auteur du doublé en mai dernier, Dudelange a connu un mercato complètement fou: un peu moins de 30 joueurs ont débarqué au stade Jos Nosbaum alors que plus de vingt éléments ont quitté les lieux. Le travail de reconstruction qui a été confié à Emilio Ferrera est colossal mais les rencontres que le F91 a disputées sur la scène européenne laissent présager de belles choses mais la réalité de la BGL Ligue risque d'être tout autre.



Dauphin des Dudelangeois en mai dernier, le Fola a lui aussi connu de profonds changements avec de nombreux départs comblés seulement par les arrivées de Gauthier Caron et Sylvio Ouassiero. Plus grave pour Jeff Strasser, les blessures de deux éléments cadres: Stefano Bensi et Rodrigue Dikaba. Le club doyen aborde ce championnat dans le flou mais il n'est pas le seul.



Le Progrès et la Jeunesse vont-ils profiter de cette redistribution des cartes? Possible. Le club de Niederkorn ambitionne clairement le podium en fin de saison et la Vieille Dame souhaite à nouveau goûter au parfum de la Coupe d'Europe. Les deux formations ont d'ailleurs signé un parcours intéressant en Europa League mais revers de la médaille, les entraîneurs Roland Vrabec et Nicolas Huysman n'ont pas eu le temps de peaufiner les automatismes.

La seconde carrière de René Peters



Avec dix-neuf arrivées, l'Union Titus Pétange a, elle aussi, subi une véritable transformation. Les coalisés espèrent enfin accrocher le top 5 en fin d'exercice. La réussite de ce projet dépendra de l'aptitude de Carlos Fangueiro à intégrer ses nouveaux joueurs.



Le changement, c'est la norme dans de nombreux cercles de la Division Nationale. Differdange a fait table rase du passé. Les derniers "dinosaures" de la belle époque ont cédé le relais à une nouvelle génération censée ramener le FCD03 vers le sommet de la hiérarchie.



Strassen a perdu ses éléments offensifs (Jager-Lafon-Tsuchihashi) tout comme le Racing orphelin d' Osmanovic et Shala et de son métronome Nouidra. L'UNA et le club de la capitale présentent un groupe de qualité mais de nombreuses questions, comme le secteur offensif, demeurent sans réponse.



Mondorf et Arno Bonvini repartent pour une nouvelle saison. A l'exception de quelques mois passés au Parc des sports, le Dudelangeois est un peu chez lui au stade John Grün où il s'apprête à débuter un nouveau cycle après un premier passage qui a duré cinq ans (montée et maintien). Pour mener à bien sa mission, la recette est connue: rigueur et solidarité.



Kevin Holtz et les Ettelbruckois ont lancé leur saison en décrochant la Coupe de la Ligue face au F91. Photo: Fernand Konnen

Promu l'été dernier et finaliste de la Coupe de Luxembourg, Etzella a misé sur la stabilité en conservant ses cadres comme Kevin Holtz et Diogo Pimentel. Le maintien sera l'objectif principal des Nordistes mais aussi celui de Rosport ou encore Hostert. En la personne de Marc Thomé, le Victoria s'est doté d'un nouveau mentor et espère vivre une saison tranquille.



Du côté du Gréngewald, René Peters a succédé à Henri Bossi sur le banc des Verts. A 38 ans, l'ancien international (92 sélections) débute une nouvelle vie et tentera d'offrir une saison de plus en BGL Ligue à ses couleurs.



Reste les promus. Rodange n'était pas parvenu à se maintenir, il y a deux ans. Fort de cette expérience malheureuse, le club de la Chiers s'est renforcé sur le plan offensif en espérant ne revivre une telle mésaventure.

A Muhlenbach, la reprise a été marquée par le départ de l'entraîneur Hasib Selimovic. A charge d'Elvir Pepic de mener à bien la mission sauvetage. Un sacré défi car de nombreux observateurs considèrent la formation du Baumbusch comme un oiseau pour le chat. Les Blue Boys sont prévenus et auront à coeur de déjouer les pronostics.



Le programme de la 1re journée de BGL

Dimanche 4 août à 16h



Hostert - Mondorf

Rodange - Strassen

Rosport - Etzella

Dudelange - Muhlenbach

Racing - Titus Pétange



18h30 Fola - Differdange 03



Lundi 5 août à 20h

Progrès - Jeunesse