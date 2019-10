Plus d'un joueur sur deux au sein de l'élite du football luxembourgeois est un étranger. La compétition grand-ducale compte parmi les destinations les plus prisées des footballeurs de la planète.

La BGL Ligue, cette terre d'accueil

Jean-François COLIN

Sur les 399 joueurs émargeant aux 14 équipes de BGL Ligue, 205 sont des étrangers, soit une majorité de 51,4%, selon les chiffres avancés par le site allemand de référence, Transfermarkt. Les Français se taillent la part du lion avec 71 ressortissants (34,6%, soit plus d'un joueur sur trois), devant les Allemands (32), puis les Belges (22) et les Portugais (21). En tout, ce sont 32 nationalités différentes qui sont représentées parmi l'élite grand-ducale.

A noter la présence de 30 joueurs africains (Sénégal 8, Tunisie 3, Algérie 3, Cameroun 3, Cap-Vert 2, Guinée 2, Burkina Faso 2, Angola 2, Côte d'Ivoire 1, Tchad 1, Bénin 1, RD Congo 1, Guinée-Bissau 1), ainsi que de 18 représentants de l'Europe de l'Est (Bosnie 8, Monténégro 3, Macédoine du Nord 2, Pologne 1, Kosovo 1, Serbie 1, Croatie 1, Lettonie 1).

209 joueurs étrangers en 2017-2018

Sur les cinq dernières saisons, seule la levée 2017-2018 a fait mieux que cette année, avec un total de 209 joueurs étrangers, tandis que le plus faible total depuis 2015 est intervenu lors de la saison 2016-2017 avec 189 éléments étrangers.



Les joueurs français sont systématiquement les mieux représentés, devant les Allemands et les Portugais, à l'exception de cette saison où le nombre de Belges a fait un bond spectaculaire de 10 à 22 pour s'insinuer devant le Portugal (21).

Particularité: la saison 2016-2017 a connu plus de joueurs bosniens (8) et brésiliens (8) que de Belges (6), toutefois loin derrière les Portugais (25), Allemands (27) et, bien sûr, Français (65).

La BGL Ligue reprend ses droits avec de nombreuses inconnues La saison 2019-2020, qui débute ce dimanche, s'annonce particulièrement indécise. Si quelques formations ont misé sur la continuité, le mercato a bouleversé les cadres de certaines équipes du championnat et non des moindres.

Avec ses 205 joueurs venus de l'étranger, la BGL Ligue cuvée 2019-2020 offre donc une moyenne de 14,6 éléments de nationalité non luxembourgeoise par club.

Dans une perspective internationale, sur base d'un rapport de l'Observatoire du football, ce ratio place la compétition luxembourgeoise au septième rang européen, sur la même ligne que la Premiership écossaise.

A ce petit jeu, c'est la Division 1 chypriote, où évolue notamment le Luxembourgeois Vahid Selimovic (Apollon Limassol) qui décroche la palme avec une moyenne de 17,5 joueurs étrangers par club (ils sont 12 en tout). La Serie A italienne (16,1) et la Primeira Liga portugaise (16,0) complètent le podium.

Autre donnée impressionnante pour cette saison 2019-2020, le flux migratoire de 71 Français au Luxembourg est le douzième plus important à l'échelle planétaire.

Sans surprise, c'est le passage de Brésiliens au Portugal qui occupe la tête de ce classement particulier, avec 261 joueurs dans le cas, devant les Argentins au Chili (116). Sur le plan strictement européen, ce sont les connections intra-Royaume-Uni qui tiennent le haut du panier (113 Anglais en Ecosse et 92 Anglais au Pays de Galles).