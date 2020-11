Le F91 a réussi à maintenir son avance en tête du championnat national. Mais sur toutes les pelouses, c'est l'incertitude qui règne quant à la suite de la compétition.

La BGL Ligue a retrouvé le chemin des terrains

Patrick JACQUEMOT Le F91 a réussi à maintenir son avance en tête du championnat national. Mais sur toutes les pelouses, c'est l'incertitude qui règne quant à la suite de la compétition.

Aïe : les annonces du jour de Xavier Bettel pourraient encore influencer le calendrier des footballeurs de BGL Ligue. A l'arrêt ces dernières semaines, les équipes ont pourtant repris le chemin du championnat dimanche. Dans le froid et le doute. Car même si la pratique du sport de haut niveau devrait rester autorisée, la multiplication des annulations de match en raison d'infections covid parmi les joueurs ne devrait pas s'arrêter de sitôt, bouleversant l'agenda... et le classement.

On retiendra de cette «reprise», le match nul (2-2) d'Hesperange face au Fola Esch. Et pourtant l'équipe de Holleschbierg pouvait nourrir l'espoir d'une belle victoire en ayant mené 2-0 une partie de la rencontre. Mais il faut croire que le onze de Hesperange reste fébrile après la démission annoncée jeudi de son entraîneur, Pascal Carzaniga (présent pour ce match), et toujours dans l'attente du paiement complet de leurs salaires... En évitant une deuxième défaite cette saison, le Fola a réussi à conforter sa deuxième place au classement.

Le haut du tableau revient toujours au F91 de Dudelange, même si l'équipe a subi sa première défaite. Après sept victoires consécutives, la formation coachée par Carlos Fangueiro s'est inclinée 1 à 2 contre Hostert. Mais gare à Differdange qui s'est imposé 2-1 contre le Racing. En effet, cette sixième victoire de la saison permet à l'équipe de Paolo Amodio de toujours talonner les leaders.

Le tour des stades US Mondorf vs Titus Pétange: 0-1

Victoria Rosport vs Progrès Niederkorn: 1-0

Swift Hesperange vs Fola Esch: 2-2

Etzella Ettelbruck vs RM Hamm Benfica : 2-1

US Hostert vs Dudelange: 2-1

Differdange vs Racing FC: 2-1

Rodange vs UNA Strassen: 1-1

Jeunesse Esch vs FC Wiltz 71: 1-1









