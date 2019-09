Malgré un match de moins - UT Pétange - F91 Dudelange, à disputer le 25 septembre -, les six premières journées de BGL Ligue affichent le meilleur total de buts des cinq dernières saisons.

La BGL Ligue 2019-2020 est partie tambour battant

Jean-François COLIN Malgré un match de moins - UT Pétange - F91 Dudelange, à disputer le 25 septembre -, les six premières journées de BGL Ligue affichent le meilleur total de buts des cinq dernières saisons.

Avec 152 buts déjà inscrits en six journées, moins le match UT Pétange - F91 Dudelange ajourné au 25 septembre, la BGL Ligue cuvée 2019-2020 est la plus prolifique de ces cinq dernières saisons. Elle fait mieux que les levées 2017-2018 et 2015-2016, avec respectivement 144 et 143 buts marqués.

Les saisons les plus creuses sont 2018-2019, avec 127 buts, et surtout 2016-2017 avec un faible total de 118 buts seulement.

Sur un total de 41 rencontres jouées donc, au lieu de 42 dans le décompte des saisons précédentes, la moyenne s'établit à 3,7 buts par match.

Curieusement, la 2e journée, soit précisément celle qui est tronquée par le match ajourné, est la plus spectaculaire avec 31 buts inscrits, soit une hallucinante moyenne supérieure à cinq buts par rencontre.

Ce total de 31 réalisations est d'ailleurs le plus élevé observé lors des six premières journées de championnat des cinq dernières saisons confondues. En sens inverse, 21 buts seulement ont été enregistrés à l'occasion de la 3e journée.

La joie du buteur pétangeois, Patrick Teixeira. Un geste répété 152 fois depuis le début de saison. Photo: Vincent Lescaut

Avec ses huit buts pour un score final de 3-5, US Hostert - Progrès remporte la palme du match le plus prolifique de ce début de saison.

Reste à présent à voir si les goleadors de l'élite luxembourgeoise poursuivront sur ce tempo effréné le reste de la saison, à commencer par la prochaine journée, la 7e, programmée le 29 septembre.