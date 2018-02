Une ligne offensive déficitaire et une défense fébrile ont plombé la première partie de saison du Victoria. Le club de la Sûre misera à nouveau sur la solidarité et l'état d'esprit pour poursuivre l'aventure en BGL Ligue. Pour Jürgen Tücks et ses hommes, les premières rencontres du deuxième tour face à Hostert, au Titus Pétange et à Esch s'annoncent décisives.