Longtemps accrochée, la Belgique est montée d'un cran en deuxième période et a fini par faire craquer (3-0) le Panama, qui disputait le premier match de Coupe du monde de son histoire, lundi à Sotchi.

La Belgique s'envole en seconde mi-temps

Longtemps accrochée, la Belgique est montée d'un cran en deuxième période et a fini par faire craquer (3-0) le Panama, qui disputait le premier match de Coupe du monde de son histoire, lundi à Sotchi.

Rude apprentissage pour le Panama: avec une volée de Mertens et un doublé de Lukaku, la Belgique a brisé le rêve panaméen (3-0) lors du premier match des «Canaleros» en Coupe du monde, lundi à Sotchi, prenant d'entrée la tête du groupe G.

Sur les rives de la Mer Noire, des Belges apathiques ont peiné 45 minutes avant que Dries Mertens n'expédie un splendide tir lobé dans le petit filet opposé (47e). Et sur un merveilleux extérieur du pied de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku a enfoncé le clou de la tête (69e), avant de doubler la mise six minutes plus tard du gauche après une passe d'Eden Hazard dans l'espace (75e).

Cela n'a pas empêché les quelque 4.500 supporters venus du petit pays d'Amérique centrale (4 millions d'habitants) de profiter bruyamment de cette rencontre inaugurale, la première de leur histoire dans un Mondial. Mais les Panaméens auraient sans doute aimé obtenir davantage dans un tournoi où les sans-grades n'ont cessé de déjouer les pronostics, de l'Islande au Mexique en passant par l'Iran.

Pour la Belgique, ce 20e match consécutif sans défaite lance une campagne dont les «Diables Rouges» espèrent qu'elle les mènera enfin jusqu'au dernier carré, après les éliminations en quarts du Mondial 2014 et de l'Euro 2016.

Il y aura toutefois beaucoup de choses à revoir pour le sélectionneur Roberto Martinez: gâchis dans la finition et manque criant d'énergie sous le chaud climat du sud de la Russie, peut-être plus favorable à leurs adversaires. Galvanisés par l'enthousiasme de leurs supporters et par la sympathie du public russe pour leur conte de fées, les Panaméens ont longtemps fait déjouer les Belges.

Le point

Belgique - Panama 3-0



20h Tunisie - Angleterre