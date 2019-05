A suivre à partir de 16h sur wort.lu l'évolution des scores des rencontres de la 26e journée de BGL Ligue.

La 26e journée de BGL Ligue en direct sur wort.lu

Le derby eschois entre le Fola et la Jeunesse ainsi que le duel à distance entre Hostert et le RM Hamm Benfica pour éviter le barrage sans oublier la course à l'Europe entre Differdange et le Progrès, suivez le but par but de la dernière journée de championnat.